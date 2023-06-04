Bay Bay Kemal 12. kez seçim kaybetmesine rağmen koltuğa yapıştı kaldı!

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a karşı defalarca seçim yenilgisi yaşadı. Bu kez kazanmak için 6'lı masayı topladı. Bir yıl boyunca planlar yaptı. Ama 12'nci kez hüsrana uğradı. Sık sık "Koltuk"tan bahseden Kılıçdaroğlu, bunca yıl yenilmesine rağmen istifa kararı almadı. Kendi mahallesinden, yazardan çizerden, sanatçıdan ve partililerden gelen tepkileri, kendince savuşturmaya çalıştı. "Benim ayrılıp ayrılmayacağıma partim karar verir tabi olarak. Partinin gelenekleri vardır.