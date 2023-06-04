Bay Bay Kemal 12. kez seçim kaybetmesine rağmen koltuğa yapıştı kaldı!

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a karşı defalarca seçim yenilgisi yaşadı. Bu kez kazanmak için 6'lı masayı topladı. Bir yıl boyunca planlar yaptı. Ama 12'nci kez hüsrana uğradı. Sık sık "Koltuk"tan bahseden Kılıçdaroğlu, bunca yıl yenilmesine rağmen istifa kararı almadı. Kendi mahallesinden, yazardan çizerden, sanatçıdan ve partililerden gelen tepkileri, kendince savuşturmaya çalıştı. "Benim ayrılıp ayrılmayacağıma partim karar verir tabi olarak. Partinin gelenekleri vardır.
O gelenekler içerisinde hareket edilir" açıklamasını yaptı. Ama kurmaylarının istifasını aldı. Parti Meclisi'ni topladı. Orda da istifasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. "Önümüzde yerel seçimler var" bahanesine sığındı. Ancak bu yılın sonuna doğru Kurultay için hazırlıklara başlandığı ortaya çıktı. Koltuğa yapışan Kılıçdaroğlu, önceki gün TBMM'ye gelerek milletvekillerinin yemin törenini locadan izlemek zorunda kaldı.
İMAM'OĞLU İLE ARASI GERGİN'
Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisi sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, atağa kalktı. "Değişim" ifadesini kullandı. Ardından Ankara'ya çıkarma yaptı. Kılıçdaroğlu ise yaptığı görüşmenin detayını açıklamadı. Ancak İmamoğlu'nun kendisine yakın isimleri partide görev almaları için teklifte bulunduğu iddiası ortaya atıldı. Hatta Gökhan Günay'dın İmamoğlu kontenjanından Grup Başkan Vekili yapıldığı anlaşıldı. Kılıçdaroğlu'nun bugün ikinci kez İmamoğlu ile tekrar görüşeceği ona göre MYK'yı belirleyeceği hatırlatıldı.