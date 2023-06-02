Başkan Erdoğan’ın yemin törenine 20 lider katılacak!

Bazı ülkeler ise dışişleri bakanları ile temsil edilecek. Somali, Cezayir ve Balkan ülkelerinden de katılım devlet başkanı düzeyinde olacak. Katar Başbakanı El Sani'nin de TBMM'de liderler için ayrılan locada yerini alması bekleniyor.