Açgözlü fırsatçılara büyük şok! Hal kayıt sistemi ile fahiş fiyatlar önleniyor

SOĞAN SEÇİM MALZEMESİ OLDU

Vatandaşların mutlaka karekod okutması gerektiğini hatırlatan Aydın Ağaoğlu, 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaoğlu'nun 100 Tl'yi bulacak dediği soğanın 9 lira 95 kuruştan satıldığını hatırlatarak; "Soğan fiyatı neredeyse seçim sloganı oldu. Seçim bitti, 30 liraya çıkmış olan şu an 9 lira 95 kuruş. Bunun kaça alındığını, ne maliyetle markete getirildiğini bilmek tüketicinin hakkı. Ben eskiden beri söylüyorum. Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği bir Hal Kayıt Sistemi var. Bu uygulamayı akıllı telefonuna indiren tüketici, halk kayıt sistemine ait künyeyi okutarak karekod üzerinden kaça alındığını, nereden alındığını, ne zaman alındığını, ne miktar alındığını görebilecek. Fahiş fiyat ile karşı karşıya ise bunu fark edip alışverişini başka yerden gerçekleştirebilir.