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    • 30.05.2023 20:39
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    ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na seçim tebriği!

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’na, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarı dolayısıyla tebriklerini iletti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’na ABD’li mevkidaşından tebrik!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    TEBRİKLERİNİ İLETTİ
    Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarısı nedeniyle tebriklerini iletti.

    İSTANBUL TAHIL ANLAŞMASI KONULARI ELE ALINDI
    Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde, gelecek dönemde yapılması öngörülen Stratejik Mekanizma toplantısının hazırlıkları, savunma sanayii alanındaki işbirliği, New York'taki Türkevi'ne yapılan saldırı, İsveç'in NATO üyelik süreci ve İstanbul Tahıl Anlaşması konuları ele alındı.

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    Haberler Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na seçim tebriği!
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