ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na seçim tebriği!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TEBRİKLERİNİ İLETTİ

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarısı nedeniyle tebriklerini iletti.

İSTANBUL TAHIL ANLAŞMASI KONULARI ELE ALINDI

Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde, gelecek dönemde yapılması öngörülen Stratejik Mekanizma toplantısının hazırlıkları, savunma sanayii alanındaki işbirliği, New York'taki Türkevi'ne yapılan saldırı, İsveç'in NATO üyelik süreci ve İstanbul Tahıl Anlaşması konuları ele alındı.