Deprem bölgesinde seçim sonuçları nasıl? Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana...

14 MAYIS'TA DEPREM BÖLGESİ ERDOĞAN DEMİŞTİ
İlk turu 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde deprem bölgesi 7'li koalisyonu hezimete uğratarak Başkan Erdoğan'ı seçmişti.
28 Mayıs'ta da sonuç aynı oldu. Asrın felaketinden etkilenen 11 ilin büyük çoğunluğunda sandıklardan Başkan Erdoğan çıktı.
KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUCU
İşte deprem bölgesindeki sandıklardan çıkan oylar:
14 Mayıs sonucu:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 71,88
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 22,20
28 Mayıs İkinci Tur sonucu:
1.ADAY: (Sonuç bekleniyor)
2.ADAY: (Sonuç bekleniyor)
HATAY SEÇİM SONUCU
14 Mayıs sonucu:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,07
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 48,03
28 Mayıs İkinci Tur sonucu:
1.ADAY: %57.72
2.ADAY: %42.27
ADIYAMAN SEÇİM SONUCU
14 Mayıs sonucu:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 66,33
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 31,09
28 Mayıs İkinci Tur sonucu:
1.ADAY: %76.07
2.ADAY: %23.92
DİYARBAKIR SEÇİM SONUCU
14 Mayıs sonucu:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 71,96
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 26,48
28 Mayıs İkinci Tur sonucu:
1.ADAY: %31.75
2.ADAY: %68.24
GAZİANTEP SEÇİM SONUCU
14 Mayıs sonucu:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 59,76
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 34,65
28 Mayıs İkinci Tur sonucu:
1.ADAY: %57.72
2.ADAY: %36.14
ŞANLIURFA SEÇİM SONUCU
14 Mayıs sonucu:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde %63.85
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 36,06
28 Mayıs İkinci Tur sonucu:
1.ADAY: %71.34
2.ADAY: %28.65
MALATYA SEÇİM SONUCU
14 Mayıs sonucu:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 69,39
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 27,02
28 Mayıs İkinci Tur sonucu:
1.ADAY: %74.11
2.ADAY: %25.88
ADANA SEÇİM SONUCU
14 Mayıs sonucu:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,89
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,92
28 Mayıs İkinci Tur sonucu:
1.ADAY: %57.23
2.ADAY: %42.76
ELAZIĞ SEÇİM SONUCU
14 Mayıs sonucu:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 67,19
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,19
28 Mayıs İkinci Tur sonucu:
1.ADAY: %73.16
2.ADAY: %26.83
KİLİS SEÇİM SONUCU
14 Mayıs sonucu:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65,62
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,87
28 Mayıs İkinci Tur sonucu:
1.ADAY: %72.08
2.ADAY: %27.91
OSMANİYE SEÇİM SONUCU
14 Mayıs sonucu:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 62,33
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 30,70
28 Mayıs İkinci Tur sonucu:
1.ADAY: %68.77
2.ADAY: %31.22