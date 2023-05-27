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    • 27.05.2023 20:29
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    • 27.05.2023 20:29
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    Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Seçim sonuçları canlı adayların oy oranları ne zaman açıklanacak?

    28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine saatler kaldı. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması 08:00'da başlayıp, 17:00'a kadar devam edecek. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra seçim sonuçları canlı olarak takvim.com.tr'de olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları açılan sandıkları ile birlikte anlık güncellenecek. 28 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusunun cevabı belli olacak. İşte, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları takip ekranı…

    takvim.com.tr
    Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları!

    Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına kısa bir süre kala milyonlarca vatandaş bir kez daha sandık başına gidecek.

    Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy vereceği tarihi seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. 28 Mayıs 2023'te 08:00'da başlayacak oy verme işlemi 17:00'da sona erecek. YSK seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra seçim sonuçları canlı olarak takvim.com.tr'de yer alacak. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

    OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
    28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için milyonlarca vatandaş bir kez daha sandık başına gidiyor. 08:00'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'a kadar devam edecek.

    SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
    17:00'da sona erecek olan oy verme işleminin ardından gözler YSK'ya çevrilecek. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra sonuçlar takvim.com.tr'den paylaşılacak. Sandıklar açıldıkça oy oranları canlı olarak güncellenecek.

        28 MAYIS SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI
        Seçim yasakları kapsamında yarın saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.

        Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla yarın saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

        Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

            Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

            OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK
            "Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.

            Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

                SEÇMEN KAĞITLARI 2. TUR SEÇİMLERDE GEÇERLİ Mİ?
                Oy kullanacak vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs'ta sandığa gidecek. Seçmen bilgi kağıtları ikinci tur seçimlerde de geçerli olacak.

                İKİNCİ TUR SEÇİMLERDE AYNI SANDIKTA MI OY KULLANILACAK?
                İkinci kez sandık başına gidecek seçmenler, ilk seçimde oy kullandıkları sandıklarda oy verecek.

                E DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
                Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

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                Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Seçim sonuçları canlı adayların oy oranları ne zaman açıklanacak?
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