Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Seçim sonuçları canlı adayların oy oranları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına kısa bir süre kala milyonlarca vatandaş bir kez daha sandık başına gidecek.
Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy vereceği tarihi seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. 28 Mayıs 2023'te 08:00'da başlayacak oy verme işlemi 17:00'da sona erecek. YSK seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra seçim sonuçları canlı olarak takvim.com.tr'de yer alacak. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...
OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için milyonlarca vatandaş bir kez daha sandık başına gidiyor. 08:00'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'a kadar devam edecek.
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
17:00'da sona erecek olan oy verme işleminin ardından gözler YSK'ya çevrilecek. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra sonuçlar takvim.com.tr'den paylaşılacak. Sandıklar açıldıkça oy oranları canlı olarak güncellenecek.