Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları: 28 Mayıs 2023 Seçim sonuçları canlı adayların oy oranları ne zaman açıklanacak?

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için milyonlarca vatandaş bir kez daha sandık başına gidiyor. 08:00'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'a kadar devam edecek.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17:00'da sona erecek olan oy verme işleminin ardından gözler YSK'ya çevrilecek. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra sonuçlar takvim.com.tr'den paylaşılacak. Sandıklar açıldıkça oy oranları canlı olarak güncellenecek.