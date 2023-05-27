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    • 27.05.2023 20:25
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    Başkan Erdoğan ile otizmli İbrahim arasındaki diyalog yürek ısıttı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'manevi oğlum' dediği Down sendromlu İbrahim Ertepe, korumasını Başkan Erdoğan'a şikayet etti. Yüzleri gülümseten konuşmanın ardından Başkan Erdoğan, İbrahim’e “Onlar seni özel severler. Sen şöyle bir sarıl” dedi. Koruma ile İbrahim sarılarak barışırken yürek ısıtan o anlar renkli görüntüler oluşturdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan ile otizmli çocuk arasındaki diyalog

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Topkapı Anıt Mezarı ziyaretinde bulunmuştu. Başkan Erdoğan'ın bu ziyareti esnasında 'manevi oğlum' dediği Down sendromlu İbrahim Ertepe, korumasını Başkan Erdoğan'a şikayet etti.

    "SEN ŞÖYLE BİR SARIL"
    Yürek ısıtan o anlarda Başkan Erdoğan, İbrahim'e "Onlar seni özel severler. Sen şöyle bir sarıl" dedi. Koruma ile İbrahim sarılarak barışırken, yürek ısıtan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    "CUMHURBAŞKANIMIZ VE BİZİM İBO. SEVENLER KAVUŞTU"
    Öte yandan ziyaret esnasında Başkan Erdoğan'ın yanında yer alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaşanan o anları sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanımız ve Bizim İbo. Sevenler kavuştu" açıklamasıyla paylaştı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan ile otizmli İbrahim arasındaki diyalog yürek ısıttı!
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