Başkan Erdoğan ile otizmli İbrahim arasındaki diyalog yürek ısıttı!

"SEN ŞÖYLE BİR SARIL"

Yürek ısıtan o anlarda Başkan Erdoğan, İbrahim'e "Onlar seni özel severler. Sen şöyle bir sarıl" dedi. Koruma ile İbrahim sarılarak barışırken, yürek ısıtan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ VE BİZİM İBO. SEVENLER KAVUŞTU"

Öte yandan ziyaret esnasında Başkan Erdoğan'ın yanında yer alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaşanan o anları sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanımız ve Bizim İbo. Sevenler kavuştu" açıklamasıyla paylaştı.