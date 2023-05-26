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    • 26.05.2023 09:15
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    • 26.05.2023 09:15
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    Yalova'da terör örgütlerine operasyon: FETÖ, PKK ve DEAŞ! Gözaltına alındılar

    Son dakika haberleri... Yalova'da terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si DEAŞ, 2'si PKK/KCK, biri FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı.

    Yalova’da terör örgütlerine operasyon!

    Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

    5 GÖZALTI
    Operasyonlarda, DEAŞ'ın yurt dışındaki mensupları ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları tespit edilen İ.B. ve M.H, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları belirlenen E.Ç. ve M.Ç. ile FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü kaydedilen M.Ö. gözaltına alındı.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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