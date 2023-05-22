Bakanlıktan Turistik bölgelere ‘etiket’ uyarısı





Buna göre, turistik bölgelerde satılan ürünlere konulacak etiketlerde malın özelliği, vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, fiyatın uygulanmaya başlandığı tarih, yerliyse "yerli malı" ibaresi yer alacak.





UYARILAR TÜRKÇE OLACAK

Turistlere yönelik satışa sunulan içecek gibi ürünler depozitoluysa bu da belirtilecek. Söz konusu uyarılar etiketlerde Türkçe olarak yer alacak. Etiket ve listelerde satış fiyatları, Türk Lirası, TL, TL simgesi şeklinde yazılacak. Etiketler el yazısı ya da dijital çıktı şeklinde olabilecek. Etiket koymanın mümkün olmadığı yerlerde ise görülebilir yerlere fiyat listeleri yerleştirilecek.