Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.05.2023 10:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2023 10:17
    ABONE OL

    Bakanlıktan Turistik bölgelere ‘etiket’ uyarısı

    Ticaret Bakanlığı, turistik bölgelerde fiyat etiketi kullanmayan esnafa uyarıda bulundu. Yapılan uyarıya göre; turistik bölgelerde satılan ürünlere konulacak etiketlerde malın özelliği, vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, fiyatın uygulanmaya başlandığı tarih, yerliyse “yerli malı” ibaresi yer alacak. Satılan ürünlere konulacak etiketlerde uyarılar Türkçe olarak yer alacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakanlıktan Turistik bölgelere ‘etiket’ uyarısı

    Ticaret Bakanlığı'ndan esnaf örgütlerine gönderilen yazıda, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde bulunan dükkânlarda satılan ürünlere etiket konulmadığı, bu durumun turistlerin mağduriyetlere yol açtığı ve Türk turizmi açısından güven kaybına neden olduğu belirtildi.
    Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da fiyat etiketleri konusunda hükümler bulunduğu anımsatılan yazıda, perakende satışa arz edilen malların üzerinde etiket olmasının zorunlu olduğu ifade edildi.



    Buna göre, turistik bölgelerde satılan ürünlere konulacak etiketlerde malın özelliği, vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, fiyatın uygulanmaya başlandığı tarih, yerliyse "yerli malı" ibaresi yer alacak.



    UYARILAR TÜRKÇE OLACAK
    Turistlere yönelik satışa sunulan içecek gibi ürünler depozitoluysa bu da belirtilecek. Söz konusu uyarılar etiketlerde Türkçe olarak yer alacak. Etiket ve listelerde satış fiyatları, Türk Lirası, TL, TL simgesi şeklinde yazılacak. Etiketler el yazısı ya da dijital çıktı şeklinde olabilecek. Etiket koymanın mümkün olmadığı yerlerde ise görülebilir yerlere fiyat listeleri yerleştirilecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    7’li koalisyon dağıldı
    Haberler Güncel Bakanlıktan Turistik bölgelere ‘etiket’ uyarısı
        loading
        SON DAKİKA