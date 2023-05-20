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    • 20.05.2023 23:03
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    YSK verileri açıkladı: "Yurt dışı temsilciliklerde 452 bin 257 gümrük ise 19 bin 477 kişi oy kullandı"

    Son dakika haberi! YSK yurt dışı ve gümrüklerde devam eden oy verme işlemiyle ilgili rakamları açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yurt dışı temsilciliklerde 452 bin 257 gümrük ise 19 bin 477 kişi oy kullandı." denildi.

    takvim.com.tr
    Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

    YSK yurt dışı ve gümrüklerde devam eden oy verme işlemiyle ilgili rakamları açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yurt dışı temsilciliklerde 452 bin 257 gümrük ise 19 bin 477 kişi oy kullandı." denildi.

    YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMLERİ 24 MAYIS'A KADAR
    Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri başladı. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs seçimi için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu.

    Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar sürecek.


    TEMSİLCİLİKLER DIŞINDA 28 MAYIS'A KADAR SÜRECEK
    Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler ise gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verebilecek. Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

        Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

        YURT DIŞI OYLAR, YÜKSEK GÜVENLİK ALTINDA ANKARA'YA GELECEK
        Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

        Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

        Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

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        Haberler Güncel YSK verileri açıkladı: "Yurt dışı temsilciliklerde 452 bin 257 gümrük ise 19 bin 477 kişi oy kullandı"
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