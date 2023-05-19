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    CHP'de iletişim koptu: Kılıçdaroğlu'nun kurmayları birbirine girdi!

    Görevinden ayrılan Onursal Adıgüzel, 14 Mayıs seçim gecesi CHP’de yaşananları anlattı. Tuncay Özkan’ı suçladı. Ama o hala koltuğuna yapıştı kaldı...

    CHP’de İletişim koptu

    Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs seçimlerine iletişim açısından çok sıkı hazırlandıklarını anlattı. Hatta Türkiye genelinde 563 sin 784 kişinin görev yapacağı açıklandı. Ancak o gece, yalan yanlış sonuçlarla seçmen kandırılmaya çalışıldı.

    Hatta iki belediye başkanı çıkıp Kılıçdaroğlu'nun çok önde olduğunu açıkladı. Fakat, iletişim açısından tam bir fiyasko yaşandı. Bunun üzerine görevinden ayrılan CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, o gece yaşananları anlattı:



    YANLIŞ VERİLER AÇIKLANDI
    Ekranların halka açılması başka bir karar, partinin iletişimine bakanlar (Tuncay Özkan) karar veriyor. Hızlı sonuç açıklayacağız diye bir şey de söylemedik. 110 bin görevlimiz vardı. 35 bin noktada köy niteliğinde bunlar tek sandık var.

    Oralarda mobil uygulama kullandırmak kolay değil. 10 bin noktada okulda 2 sandık var. Oralarda da görevli bulundurmak kolay değil. Başkanlarımız ellerinde verilere göre AA'nın verilerinin doğru olmadığını söyledi. O da o gecenin iletişimini kim yapıyorsa (Tuncay Özkan) onun sorumluluğundadır...

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    Haberler Güncel CHP'de iletişim koptu: Kılıçdaroğlu'nun kurmayları birbirine girdi!
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