CHP'de iletişim koptu: Kılıçdaroğlu'nun kurmayları birbirine girdi!





YANLIŞ VERİLER AÇIKLANDI

Ekranların halka açılması başka bir karar, partinin iletişimine bakanlar (Tuncay Özkan) karar veriyor. Hızlı sonuç açıklayacağız diye bir şey de söylemedik. 110 bin görevlimiz vardı. 35 bin noktada köy niteliğinde bunlar tek sandık var.

Oralarda mobil uygulama kullandırmak kolay değil. 10 bin noktada okulda 2 sandık var. Oralarda da görevli bulundurmak kolay değil. Başkanlarımız ellerinde verilere göre AA'nın verilerinin doğru olmadığını söyledi. O da o gecenin iletişimini kim yapıyorsa (Tuncay Özkan) onun sorumluluğundadır...