Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    TBMM tarihinde rekor! 600 koltuktan 121'ini kadınlar aldı

    TBMM tarihinde bir rekor kırıldı. İlk kez 600 koltuktan 121’ini kadınlar aldı. Artık Meclis’te kadınların sesi daha yüksek çıkacak! AK Parti, her seçimde olduğu gibi, yine bu seçimde de diğer partilere göre kadın vekile daha çok yer verdi.

    Mec’miss’!

    Kadına, 5 Aralık 1934 yılında seçme ve seçilme hakkı verildi. Hemen ertesi yıl 8 Şubat 1935'te genel seçimlere gidildi. TBMM'deki 401 sandalyeden 18'ine kadınlar geldi. Böylece ilk kez Meclis'te hemcinslerini temsil etti.

    Geçtiğimiz 27. Dönem'de ise 78 kadın TBMM'de görevlerini icra etti. Ve 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ise bir rekor gerçekleşti. 600 sandalyeli Meclis'e 121 kadın vekil seçildi. Ancak 89 yıldır, Kırklareli, Karabük, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Karaman, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ve Burdur'da kadın vekil seçilemedi. Giresun tarihinde ise ilk kez Elvan Işık Gezmiş Meclis'e girdi.

    REKOR AK PARTİ'DE
    AK Parti, her seçimde olduğu gibi, yine bu seçimde de diğer partilere göre kadın vekile daha çok yer verdi: AKP: 50, İyi Parti: 6, CHP: 30, Yeşil Sol: 31, TİP: 1, MHP: 3

    121 KADIN MECLİS'TE
    2006 Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda "Türkiye Güzeli" seçilen Selda Sarıbaş, Ak Parti'den Aydın'ın tek kadın milletvekili oldu.



    AK Parti 27. Dönem Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul milletvekili olarak bir kez daha Meclis'e girdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    İGA Art Sanat
    Haberler Güncel TBMM tarihinde rekor! 600 koltuktan 121'ini kadınlar aldı
        loading
        SON DAKİKA