TBMM tarihinde rekor! 600 koltuktan 121'ini kadınlar aldı

Kadına, 5 Aralık 1934 yılında seçme ve seçilme hakkı verildi. Hemen ertesi yıl 8 Şubat 1935'te genel seçimlere gidildi. TBMM'deki 401 sandalyeden 18'ine kadınlar geldi. Böylece ilk kez Meclis'te hemcinslerini temsil etti.

Geçtiğimiz 27. Dönem'de ise 78 kadın TBMM'de görevlerini icra etti. Ve 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ise bir rekor gerçekleşti. 600 sandalyeli Meclis'e 121 kadın vekil seçildi. Ancak 89 yıldır, Kırklareli, Karabük, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Karaman, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ve Burdur'da kadın vekil seçilemedi. Giresun tarihinde ise ilk kez Elvan Işık Gezmiş Meclis'e girdi.



REKOR AK PARTİ'DE

AK Parti, her seçimde olduğu gibi, yine bu seçimde de diğer partilere göre kadın vekile daha çok yer verdi: AKP: 50, İyi Parti: 6, CHP: 30, Yeşil Sol: 31, TİP: 1, MHP: 3