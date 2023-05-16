Depremzedelerden Başkan Erdoğan'a büyük destek: "Doğru adamı kimseye yedirmeyiz"

Yüzyılın afeti ile yerle bir olan 11 ildeki seçmen, yeni tercihini Erdoğan'dan yana kullandı. Vatandaşlar "Doğru Adam, Doğru Zaman" diyerek Başkan Erdoğan'ın yanında yer aldı. Bunda depremin ilk gününden itibaren devletin şefkatli ellerine üzerlerinde gören, yıkılan evlerine kavuşan depremzedeler, "Yaparsa yine AK Parti yapar, Bizi yine Erdoğan ayağa kaldırır" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, muhalefetin bölgede devlet yokmuş gibi algı yaratmaya çalıştığını belirterek, "Onların hesapları tutmadı" ifadelerini kullandı.



SOSYAL LİNÇ

Deprem bölgesinde Erdoğan'ı tercih eden vatandaşlara yönelik, sosyal medyadan linç kampanyası başlatıldı. "Size yaptığımız yardımlar haram olsun" şeklinde çirkin paylaşımlar yapıldı. Depremzedeler, "Depremde her şeyimi kaybettim diye üstümde söz sahibi olacaklarını mı düşünüyorlar? Ben fikirlerimi düşünce özgürlüğümü kaybetmedim. Kazansalardı elimizdeki konteyneri de alırlardı" şeklinde tepkilerini haykırdı.

Rana BÜYÜKTAŞ