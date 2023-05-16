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    Depremzedelerden Başkan Erdoğan'a büyük destek: "Doğru adamı kimseye yedirmeyiz"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, afetin ilk gününden itibaren bölgede seferberlik başlattı. Birkaç kez de kendisi gidip depremzedelerin acılarını paylaştı.

    Enkazdan yükselen ses

    Yüzyılın afeti ile yerle bir olan 11 ildeki seçmen, yeni tercihini Erdoğan'dan yana kullandı. Vatandaşlar "Doğru Adam, Doğru Zaman" diyerek Başkan Erdoğan'ın yanında yer aldı. Bunda depremin ilk gününden itibaren devletin şefkatli ellerine üzerlerinde gören, yıkılan evlerine kavuşan depremzedeler, "Yaparsa yine AK Parti yapar, Bizi yine Erdoğan ayağa kaldırır" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, muhalefetin bölgede devlet yokmuş gibi algı yaratmaya çalıştığını belirterek, "Onların hesapları tutmadı" ifadelerini kullandı.

    SOSYAL LİNÇ
    Deprem bölgesinde Erdoğan'ı tercih eden vatandaşlara yönelik, sosyal medyadan linç kampanyası başlatıldı. "Size yaptığımız yardımlar haram olsun" şeklinde çirkin paylaşımlar yapıldı. Depremzedeler, "Depremde her şeyimi kaybettim diye üstümde söz sahibi olacaklarını mı düşünüyorlar? Ben fikirlerimi düşünce özgürlüğümü kaybetmedim. Kazansalardı elimizdeki konteyneri de alırlardı" şeklinde tepkilerini haykırdı.
    Rana BÜYÜKTAŞ

    PUSULA HAZIR MÜHÜR SİZDE
    YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. Tur oylaması için oy pusulalarını hazırladı. Yaklaşık 65 milyon seçmenden yurt dışında bulunan 4.5 milyona yakın seçmenin oy verme işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayıp 24 Mayıs'ta tamamlanacağı açıklandı. Bu kapsamda 73 ülkede 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabileceği hatırlatıldı. Ayrıca, bu seçimde ilk kez 47 bin seçmenin daha oy kullanacağı anlaşıldı.

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    Haberler Güncel Depremzedelerden Başkan Erdoğan'a büyük destek: "Doğru adamı kimseye yedirmeyiz"
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