CHP'den para alarak Kılıçdaroğlu'nu 8-10 puan önde gösteren anket şirketi ortadan kayboldu!

Konda Araştırma Analisti Aydın Erdem, katıldığı bir YouTube yayınında seçim sonuçlarına yönelik dikkati çeken ifadeler kullandı. Para karşılığı CHP ve 7'li Koalisyon'un adayı Kemal kılıçdaroğlu'nu önde gösteren anket şirketleri kayıplara karıştı. Birçoğu sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmadı.

İşte bir daha ciddiye almamanız gereken anket şirketleri:





NOKTA ATIŞI YAPANLAR

Tabii ki, işini dürüst yapan anket şirketleri de vardı. Optimar yüzde 50,4, Ada ve Argetus 50,6, Sonar 48,8 ve Varyans 48,6 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oya en yakın tahminde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun alabileceği oy oranına ilişkin en yakın ve isabetli tahminde bulunan Optimar (44.1)oldu. Bunu dışında GENAR yüzde 44.6 ve Ada ise 44,8 tamini yaptı. Sonar'ın tahmini ise 44,1 olarak gerçekleşti.