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    CHP yüzde 1 oyu bile alamayan 4 partiye 36 vekil verdi!

    CHP kaybetti ittifak kazandı. Meral Akşener’e rağmen Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösteren 4 parti, karşılığında 37 vekil aldı. Öte yandan bu 4 parti, hiç oy akışı sağlayamadı.

    CHP kaybetti ittifak kazandı

    CHP, tarihinin en ağır seçim hezimetlerinden birini daha yaşadı. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili isimleri listelerinden aday gösteren ve blok oy almayı tasarlayan CHP'nin planı tutmadı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Kazanacak aday" çıkışına rağmen destekleyen 4 parti, CHP'den istediğini fazlasıyla aldı. Ancak oy potansyelleri olmadığı için CHP'nin oyu yine yüzde 25.4 bandında kaldı.

    Bu 4 parti, hiç oy akışı sağlayamadı. Ama CHP listesinden giren DEVA 13, Gelecek Partisi 10, SP 10 ve binde bir oyu olan DP bile 3 vekil aldı. Bu vekiller arasında Çankaya'dan aday gösterilen Sadullah Ergin için CHP'liler isyan bayrağı açmıştı. CHP'nin bu vekiller ile TBMM'deki sandalye sayısı 168'e çıktı.

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    Haberler Güncel CHP yüzde 1 oyu bile alamayan 4 partiye 36 vekil verdi!
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