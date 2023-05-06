7'linin Maltepe fiyaskosu! Çevre illerden kalkan otobüsler bile CHP'ye fayda etmedi | İYİ Parti ve HDPKK'lılar mitingde yan yana

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.
Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.
7'LİYE MEYDAN TOKADI
Bu durum karşısında milli irade, bölücülerle yol yürüyen 7'li koalisyona cevabı 'meydan' tokadı atarak verdi. İstanbul Maltepe'de düzenlenecek miting öncesi paniğe kapılan CHP ise çözümü 'toplama miting' yapmakta buldu.
İstanbul'un çevresindeki illerden Maltepe'ye otobüsler kaldırıldı.
7'LİNİN "MEYDANI DOLDURAMAYIZ" KAYGISI
CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de 7'li koalisyonun İstanbul Mitingi için ilçe ilçe otobüs kaldırılması için talimat verdi. İzmitlilere de SMS yoluyla çağrı yapan Hürriyet, saat verip otobüslerin CHP ilçe başkanlığı önünden hareket edeceğini duyurdu.
Otobüslü toplama miting 7'li koalisyonun meydanı dolduramayız kaygısını bir kez daha gözler önüne serdi.