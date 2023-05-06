Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.05.2023 20:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2023 20:52
    ABONE OL

    7'linin Maltepe fiyaskosu! Çevre illerden kalkan otobüsler bile CHP'ye fayda etmedi | İYİ Parti ve HDPKK'lılar mitingde yan yana

    İstanbul Maltepe mitingi 7'li koalisyon adına hüsranla sonuçlandı. CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat ve HDPKK'dan oluşan 7 partinin topladığı kalabalık, 2018'deki Muharrem İnce'nin topladığı kalabalığın gerisinde kaldı. Çevre illerden kaldırılan otobüsler de duruma fayda etmeyince telaşa kapılan yandaşlar 2018'deki kareleri yeniymiş gibi servis etti. Öte yandan mitingde HDPKK - İYİ Parti ittifakı da bir kez daha tescilenmiş oldu. HDPKK'lılar ve İYİ Partililer bir araya gelip alanı doldurdular.

    takvim.com.tr
    7’linin Maltepe fiyaskosu!

    Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.

    Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.



    7'LİYE MEYDAN TOKADI
    Bu durum karşısında milli irade, bölücülerle yol yürüyen 7'li koalisyona cevabı 'meydan' tokadı atarak verdi. İstanbul Maltepe'de düzenlenecek miting öncesi paniğe kapılan CHP ise çözümü 'toplama miting' yapmakta buldu.

    İstanbul'un çevresindeki illerden Maltepe'ye otobüsler kaldırıldı.



    7'LİNİN "MEYDANI DOLDURAMAYIZ" KAYGISI
    CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de 7'li koalisyonun İstanbul Mitingi için ilçe ilçe otobüs kaldırılması için talimat verdi. İzmitlilere de SMS yoluyla çağrı yapan Hürriyet, saat verip otobüslerin CHP ilçe başkanlığı önünden hareket edeceğini duyurdu.

    Otobüslü toplama miting 7'li koalisyonun meydanı dolduramayız kaygısını bir kez daha gözler önüne serdi.

        7 PARTİ BİR ARAYA GELDİ İNCE'NİN TOPLADIĞI KALABALIĞI GEÇEMEDİ
        Öte yandan CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat ve HDPKK'dan oluşan 7 partinin topladığı kalabalık 2018'deki Muharrem İnce'nin topladığı kalabalığın gerisinde kaldı.



        Bu durumu CHP'nin hizmet aldığı ANKA Haber Ajansı'nın geçtiği drone görüntüleri tescilledi.



        2018'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ SERVİS ETTİLER
        Bazı CHP'lilerin "Maltepe Mitingi" diyerek 2018'deki Muharrem İnce'nin mitinginden görüntüler paylaşması ise dikkatlerden kaçmadı.



        CHP medyası fiyaskoyu perdelemek için 30 bin metrekare büyüklüğündeki Maltepe miting alanından kısıtlı drone görüntüleri paylaştı.

        Öte yandan AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda düzenleyeceği Yüzyılın Mitingi, 7'li koalisyonun Maltepe'deki miting alanından daha büyük.




        FONDAŞ İSMAİL TWEET SİLDİ
        CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın da "Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Mitingi için daha bir saat var ve Maltepe tıklım tıklım" ifadelerini kullanarak paylaştığı tweeti sonrasında kaldırması dikkat çekti.



        HDPKK - İYİ PARTİ İTTİFAKI BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ
        7'li koalisyonun Maltepe'deki mitinginde HDPKK - İYİ Parti ittifakı da bir kez daha tescilenmiş oldu. HDPKK'lılar ve İYİ Partililer bir araya gelip alanı doldurdular.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Memleketi bölücülere ’7’rme planı! İhanet pazarlığı
        Haberler Güncel 7'linin Maltepe fiyaskosu! Çevre illerden kalkan otobüsler bile CHP'ye fayda etmedi | İYİ Parti ve HDPKK'lılar mitingde yan yana
            loading
            SON DAKİKA