Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.05.2023 17:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2023 17:42
    ABONE OL

    Mersin'de PKK'lı gruptan HÜDA PAR’ın seçim standına silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

    Mersin’de PKK’lı bir grup, HÜDA PAR’ın seçim standına silahla ateş açtı. Saldırı sonrası açıklama yapan HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı, HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a göndermede bulunarak "Kökümüzü kurutmak' için gönderdiğiniz çeteler Mersin'deki standımıza silahlı saldırıda bulundu" dedi.

    takvim.com.tr
    Mersin’de HÜDA PAR’a ikinci saldırı!

    Geçtiğimiz günlerde Mersin'in Tarsus ilçesinde AK Parti'nin 4'üncü sıra milletvekili adayı olan HÜDA PAR'lı Faruk Dinç'in seçim lokaline el yapımı patlayıcı atılmıştı. Bugün de seçim standına silahlı saldırı yapıldı.

    PKK sloganları atan bir grup, stantta broşür dağıtanlara saldırıp silahlarla ateş açtı.



    Saldırıda yaralanan bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    HÜDA PAR'DAN AÇIKLAMA
    Saldırının ardından sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı, HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyen HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam ise yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı.

    Açıklamasında, 'Sabırlıyız ama kurbanlık koyun değiliz' diyen Sağlam, şunları söyledi:

    ''Kökümüzü kurutmak" için gönderdiğiniz çeteler Mersin'deki standımıza silahlı saldırıda bulundu. Bunu aklınızdan hiç çıkarmayın; biz çok sabırlıyız ama kurbanlık koyun değiliz. HÜDA PAR'a saldırılarınızın talimatını nereden aldığınızı da biliyoruz." Sağlam, açıklamasının sonunda kiralık maşaların bir an önce yakalanıp gereğinin yapılmasını beklediklerini söyledi.

    SEÇİM LOKALİNE DE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ
    Geçtiğimiz günlerde de Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan AK Parti 4'üncü Sıra Milletvekili Adayı Faruk Dinç'in seçim lokaline yönelik kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı, güçlendirilmiş ses bombasıyla saldırı gerçekleştirilmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    İşte KAAN’ın özellikleri!
    Haberler Güncel Mersin'de PKK'lı gruptan HÜDA PAR’ın seçim standına silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
        loading
        SON DAKİKA