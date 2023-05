Mersin'de PKK'lı gruptan HÜDA PAR’ın seçim standına silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Geçtiğimiz günlerde Mersin'in Tarsus ilçesinde AK Parti'nin 4'üncü sıra milletvekili adayı olan HÜDA PAR'lı Faruk Dinç'in seçim lokaline el yapımı patlayıcı atılmıştı. Bugün de seçim standına silahlı saldırı yapıldı.



PKK sloganları atan bir grup, stantta broşür dağıtanlara saldırıp silahlarla ateş açtı.







Saldırıda yaralanan bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



HÜDA PAR'DAN AÇIKLAMA

Saldırının ardından sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı, HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyen HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam ise yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı.



Açıklamasında, 'Sabırlıyız ama kurbanlık koyun değiliz' diyen Sağlam, şunları söyledi:



''Kökümüzü kurutmak" için gönderdiğiniz çeteler Mersin'deki standımıza silahlı saldırıda bulundu. Bunu aklınızdan hiç çıkarmayın; biz çok sabırlıyız ama kurbanlık koyun değiliz. HÜDA PAR'a saldırılarınızın talimatını nereden aldığınızı da biliyoruz." Sağlam, açıklamasının sonunda kiralık maşaların bir an önce yakalanıp gereğinin yapılmasını beklediklerini söyledi.





SEÇİM LOKALİNE DE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan AK Parti 4'üncü Sıra Milletvekili Adayı Faruk Dinç'in seçim lokaline yönelik kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı, güçlendirilmiş ses bombasıyla saldırı gerçekleştirilmişti.