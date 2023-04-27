Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk Şenliği’nde çifte bayram coşkusu!

Merinos Park'ta düzenlenen Çocuk Şenliği'ne katılan yüzlerce çocuk, alana kurulan birbirinden farklı stantlarda resim ve yüz boyama gibi etkinliklerin yanı sıra oyun parkurları ve spor alanlarında bayramın tadını doyasıya yaşadı. Çocuk Şenliği'ne Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu anlamlı günde çocukların eğitiminin öncelikli konular arasında yer aldığını vurgulayarak, "Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisin açılışını, demokrasimizin taçlandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını çocuklara ithaf ettiği bayramın bugün 103. Yılı. Tabi çocuklarımız bizim geleceğimiz, yarınlarımız ve onları geleceğe bu manada çok güçlü bir şekilde hazırlamak, bizim için öncelikli konulardan bir tanesi.