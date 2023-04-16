Yeni Hatay yükseliyor! Bakan Kurum paylaştı: "Afetlere karşı daha dirençli haliyle yeniden ihya edeceğiz"

Eylül sonu gibi inşayı tamamlamayı planladıklarını anlatan Bayburt, şöyle konuştu:

"Temeli atılan, kaba inşaatı biten, yeni başlanan ve kazısı devam eden aşamalar var. Hızlı ve gayretli çalışıyoruz. İnşaya başladığımız alanda eskiden yaptığımız ve depremden zarar görmeyen konutlarımız da var. Orada uyguladığımız sistemleri yeni inşa alanında da uyguluyoruz. Önceden yapılan zemin etütleri önemli.