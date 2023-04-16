Yeni Hatay yükseliyor! Bakan Kurum paylaştı: "Afetlere karşı daha dirençli haliyle yeniden ihya edeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem bölgesi Hatay'da yapımı devam eden TOKİ konutlarıyla ilgili son durumu paylaştı.
Kurum, "1 yıl sabredeceğiz, çok çalışacağız. Şehirlerimizi kendine özgü evleri, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle; tüm renkleriyle afetlere karşı daha dirençli haliyle yeniden ihya edeceğiz. Hatay TOKİ'de son durum" ifadelerini kullandı.
DEPREMİN ETKİLEDİĞİ HATAY'DA TEMELİ ATILAN KONUTLARIN İNŞAATI DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından temeli atılan kalıcı afet konutlarının inşaatı sürüyor.