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    • 16.04.2023 14:47
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    Yeni Hatay yükseliyor! Bakan Kurum paylaştı: "Afetlere karşı daha dirençli haliyle yeniden ihya edeceğiz"

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem bölgesi Hatay'da yapımı devam eden TOKİ konutlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Kurum, paylaşımında, "1 yıl sabredeceğiz, çok çalışacağız. Şehirlerimizi kendine özgü evleri, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle; tüm renkleriyle afetlere karşı daha dirençli haliyle yeniden ihya edeceğiz. Hatay TOKİ’de son durum" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yeni Hatay yükseliyor!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem bölgesi Hatay'da yapımı devam eden TOKİ konutlarıyla ilgili son durumu paylaştı.

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    Kurum, "1 yıl sabredeceğiz, çok çalışacağız. Şehirlerimizi kendine özgü evleri, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle; tüm renkleriyle afetlere karşı daha dirençli haliyle yeniden ihya edeceğiz. Hatay TOKİ'de son durum" ifadelerini kullandı.


    DEPREMİN ETKİLEDİĞİ HATAY'DA TEMELİ ATILAN KONUTLARIN İNŞAATI DEVAM EDİYOR
    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından temeli atılan kalıcı afet konutlarının inşaatı sürüyor.

        TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Kazım Bayburt, inşası süren konutların önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Altınözü'nde 364 konut ve 5 iş yeri bulunan ticaret merkezinin yanı sıra sosyal alanlar ve çocuk oyun gruplarından oluşan ihale kapsamında inşaya başladıklarını söyledi.

        Eylül sonu gibi inşayı tamamlamayı planladıklarını anlatan Bayburt, şöyle konuştu:

        "Temeli atılan, kaba inşaatı biten, yeni başlanan ve kazısı devam eden aşamalar var. Hızlı ve gayretli çalışıyoruz. İnşaya başladığımız alanda eskiden yaptığımız ve depremden zarar görmeyen konutlarımız da var. Orada uyguladığımız sistemleri yeni inşa alanında da uyguluyoruz. Önceden yapılan zemin etütleri önemli.

        Daha sonra hazırlanan projelerle radye temel ve tünel kalıp sistemiyle binalar yapıyoruz. Söz konusu sistemlerle depreme dayanıklı, hızlı ve kaliteli üretim yapabiliyoruz.

            Vatandaşlarımızı bir an evvel konutlarına yerleştirmeye gayret ediyoruz. İnşallah eylülün sonunda tamamlayıp, vatandaşlara teslim edeceğiz. İnşaya başladığımız bölge kayalık zemine sahip."

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