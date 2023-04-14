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    Donald Trump'tan kendisini itibar kaybına uğratan eski avukatına 500 milyar dolarlık tazminat davası

    Trump, kendisini itibar kaybına uğrattığı gerekçesiyle eski avukatı Michael Cohen hakkında 500 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Öte yandan Cohen’in evinde yakalanan bir kasette Trump’ın porno yıldızı Karen Mc Dougal’a “ne kadar ödeyeceğiz” dediği iddiası da ortaya atılmıştı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi dünya haberleri...

    İtibar suikastçısı

    ABD eski Başkanı Donald Trump, 2016 seçimleri döneminde kişisel avukatlığını yapan Michael Cohen'e "güvene dayalı görevin birden çok kez ihlali, saf değiştirme ve sözleşmenin ihlali" iddialarıyla 500 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

    Florida Bölge Mahkemesi'ne sunulan 32 sayfalık dava dosyasında, Cohen'in yayımladığı kitaplar ve podcast serilerinin yanı sıra ana akım medyadaki görünürlük yoluyla ilgili yalanları yaydığı anlatıldı.

    Cohen'in harcamalar konusunda yalan söylediği ve Trump'ın şirketinin kendisine hak ettiğinden 75 bin dolar daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldığı da dosyada yer aldı. Trump, ciddi itibar kaybına uğradığını belirterek tazminatın ödenmesi gerektiğini açıkladı...

        TÖRENE KATILACAK
        Kraliyet görevlerini bırakarak eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınan Sussex Dükü Prens Harry, babası İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine davet edildi. Ancak, eşi ve çocukları istenmedi. Buna rağmen Harry, törene katılacağını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Buckingham Sarayı, Prens Harry'nin 6 Mayıs'ta Westminster Abbey'de düzenlenecek taç giyme törenine katılacağını teyit etmekten memnuniyet duyuyor" denildi

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        Emlak Konut
        Haberler Güncel Donald Trump'tan kendisini itibar kaybına uğratan eski avukatına 500 milyar dolarlık tazminat davası
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