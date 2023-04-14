Donald Trump'tan kendisini itibar kaybına uğratan eski avukatına 500 milyar dolarlık tazminat davası

Cohen'in harcamalar konusunda yalan söylediği ve Trump'ın şirketinin kendisine hak ettiğinden 75 bin dolar daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldığı da dosyada yer aldı. Trump, ciddi itibar kaybına uğradığını belirterek tazminatın ödenmesi gerektiğini açıkladı...