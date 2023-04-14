Donald Trump'tan kendisini itibar kaybına uğratan eski avukatına 500 milyar dolarlık tazminat davası

ABD eski Başkanı Donald Trump, 2016 seçimleri döneminde kişisel avukatlığını yapan Michael Cohen'e "güvene dayalı görevin birden çok kez ihlali, saf değiştirme ve sözleşmenin ihlali" iddialarıyla 500 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
Florida Bölge Mahkemesi'ne sunulan 32 sayfalık dava dosyasında, Cohen'in yayımladığı kitaplar ve podcast serilerinin yanı sıra ana akım medyadaki görünürlük yoluyla ilgili yalanları yaydığı anlatıldı.
Cohen'in harcamalar konusunda yalan söylediği ve Trump'ın şirketinin kendisine hak ettiğinden 75 bin dolar daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldığı da dosyada yer aldı. Trump, ciddi itibar kaybına uğradığını belirterek tazminatın ödenmesi gerektiğini açıkladı...