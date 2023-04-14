Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan muhalefete sert çıktı: “Batı bunlara talimat veriyor”

    Başkan Erdoğan, beraberindeki Cumhur İttifakı ortaklarıyla deprem konutlarının temel atma ve anahtar teslim törenine katıldı. Başkan Erdoğan, 7’li koalisyon için “Kurdukları masada terör örgütlerine gülücükler dağıtıyorlar. Kandil’den aferin alıyorlar. Batı bunlara talimat veriyor” dedi.

    Batı talimat veriyor

    Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı bileşenleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile birlikte Malatya çıkarması yaptı. Deprem Konutları Temel Atma ve 1142 konut, 250 köy evi ile 47 dükkanın anahtar teslim töreninde muhalefete sert çıktı:



    Amacımız 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normale döndürmektir. Evlerle birlikte iş yerlerini de ihmal etmiyoruz. Malatya'ya 70 bin konut planladık. Biz durmadık çalıştık. Eğitimde çalıştık, yollarda, ulaşımda çalıştık. Durmak yok yola devam. Bu seçimler ülkemizin ve milletimizin gelecek çeyrek asrını belirleyecek.



    Şu CHP, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantıları ile beraber yürümüyor mu? Terör örgütlerinin Kandil'deki ağa babaları oradan talimat veriyor mu? Bu seçimlerde Batı buraya talimat veriyor. Kurdukları masada her gün yeni bir kavgaya tutuşan terör örgütlerine gülücükler dağıtan, Kandil'den aferin alan, zılgıt yiyen...

        VIZ GELİR TIRIS GİDER
        Başkan Erdoğan, Malatya'da depremzedelerle iftarda bir araya geldi. "Kandil'den bağıranlar çağıranlar, bunlar vız gelir tırıs gider, biz işimize bakacağız. Bunların raf ömrü 14 Mayıs'ta dolacak. Bizim yolumuz millete hizmet" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Emlak Konut
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan muhalefete sert çıktı: “Batı bunlara talimat veriyor”
            loading
            SON DAKİKA