Başkan Erdoğan muhalefete sert çıktı: “Batı bunlara talimat veriyor”





Amacımız 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normale döndürmektir. Evlerle birlikte iş yerlerini de ihmal etmiyoruz. Malatya'ya 70 bin konut planladık. Biz durmadık çalıştık. Eğitimde çalıştık, yollarda, ulaşımda çalıştık. Durmak yok yola devam. Bu seçimler ülkemizin ve milletimizin gelecek çeyrek asrını belirleyecek.