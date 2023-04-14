Başkan Erdoğan muhalefete sert çıktı: “Batı bunlara talimat veriyor”

Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı bileşenleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile birlikte Malatya çıkarması yaptı. Deprem Konutları Temel Atma ve 1142 konut, 250 köy evi ile 47 dükkanın anahtar teslim töreninde muhalefete sert çıktı:
Amacımız 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normale döndürmektir. Evlerle birlikte iş yerlerini de ihmal etmiyoruz. Malatya'ya 70 bin konut planladık. Biz durmadık çalıştık. Eğitimde çalıştık, yollarda, ulaşımda çalıştık. Durmak yok yola devam. Bu seçimler ülkemizin ve milletimizin gelecek çeyrek asrını belirleyecek.
Şu CHP, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantıları ile beraber yürümüyor mu? Terör örgütlerinin Kandil'deki ağa babaları oradan talimat veriyor mu? Bu seçimlerde Batı buraya talimat veriyor. Kurdukları masada her gün yeni bir kavgaya tutuşan terör örgütlerine gülücükler dağıtan, Kandil'den aferin alan, zılgıt yiyen...