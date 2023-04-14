Başkan Altay Togg’un direksiyonunda: "Ülkemize hayırlı olsun"

KONTEYNER KENTİN 2. ETABI HIZLA TAMAMLANIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da evlerini kaybeden depremzedelerin barınma sorununa katkıda bulunmak için yapımını sürdürdüğü konteyner kentleri tamamlamak için yoğun mesai yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat tarihinden bugüne kadar Hatay'da yaraları sarmak için her türlü insani ihtiyacı gidermek adına canla başla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Depremde evlerini kaybeden Hataylı vatandaşların barınma sorununa katkıda bulunmak için iki etaptan oluşan konteyner kentleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Altay, "Konya Sanayi Odamız, Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerimizle birlikte Antakya'da hayata geçirdiğimiz 1. etap konteyner kenti tamamlayarak AFAD koordinasyonunda afetzede vatandaşlarımızı yerleştirdik. Yine Antakya'daki 2. etap konteyner kentte de çalışmalar hızla devam ediyor. İkinci etapta 258 konteyner geldi. Bir yandan altyapı çalışmalar, bir yandan da konteynerlerimizin yerleşimi devam ediyor. Vatandaşlarımızı en kısa zamanda geçici meskenlerine taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İki etapta 1.000 ailemize hizmet verecek Konya Konteyner Kentimizin hayırlı olmasını diliyorum. Odalarımıza ve ilçe belediyelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.