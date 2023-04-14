Başkan Altay Togg’un direksiyonunda: "Ülkemize hayırlı olsun"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanlığı'nın aday tanıtım programına yerli ve milli otomobil TOGG'u kullanarak gitti. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti aday tanıtım programı öncesinde TOGG'u kullanan Başkan Altay'a, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız ile AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı eşlik etti. Trafikte TOGG'u görerek büyük heyecan yaşayan vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
ESERLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ
Programın yapılacağı Selçuklu Kongre Merkezi girişinde basın mensuplarına duygularını paylaşan AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.
DEVRİM OTOMOBİLİNDEN DEVRİN OTOMOBİLİNE
Akyürek, "Bu, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Hayırlı olmasını diliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonu, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, duruşu, takibi bu sonucu ortaya çıkardı. Eserlerimizle, ülkemizle gurur duyuyoruz. TOGG ile de gurur duyuyoruz" diye konuştu.
AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Ziya Altunyaldız, "Kampanyamıza; Türkiye'nin otomobili, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'yeni lige yolculuk', 'devrim otomobilinden devrin otomobiline' ve aslında bir akıllı cihaza kavuşarak, ülkemizin 60 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürerek başlamış olacağız. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında önemli parametrelerden biri akıllı cihaz TOGG. Ülkemize hayırlı olsun. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı yeni inşa süreçleriyle Türkiye'ye Cumhurbaşkanımızın önderliğinde armağan etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya için önemli bir gün olduğunu ifade ederek, aday tanıtım toplantısına Türkiye'nin gururu TOGG ile gelme imkanı bulduklarını söyledi.
CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Türkiye'nin geldiği noktayı gösteren önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir vizyon çizdiği için teşekkür ediyoruz. Bir taraftan da vatandaşlarımızın büyük bir sevgi gösterisi oldu. Ondan da büyük mutluluk duydum. Ülkemizin gururu TOGG şehrimize ve memleketimize hayırlı olsun. İnşallah yollarda daha sık görmeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
BU MİLLETE YETER Kİ YOL VERİLSİN, DESTEK VERİLSİN
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, heyecanlı olduklarını belirterek, "Bu, ülkenin güçlü liderlerle nereye gelebildiğinin nihai bir ürünü. Bu millete yeter ki yol verilsin, destek verilsin. O zaman neler yapabildiğini bu dönemde çok daha net görüyoruz. Gerçekten milli bir aracımız. Bu akıllı aygıt şu anda yollarda. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımız ve ekibi gerçekten büyük fedakarlık yaptı. Firmanın en tepe yönetiminden en uç çalışanına kadar bir alın teriydi. Bu ülke insanının heyecanıydı. Bu heyecanı biz de yaşıyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.
KONTEYNER KENTİN 2. ETABI HIZLA TAMAMLANIYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da evlerini kaybeden depremzedelerin barınma sorununa katkıda bulunmak için yapımını sürdürdüğü konteyner kentleri tamamlamak için yoğun mesai yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat tarihinden bugüne kadar Hatay'da yaraları sarmak için her türlü insani ihtiyacı gidermek adına canla başla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Depremde evlerini kaybeden Hataylı vatandaşların barınma sorununa katkıda bulunmak için iki etaptan oluşan konteyner kentleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Altay, "Konya Sanayi Odamız, Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerimizle birlikte Antakya'da hayata geçirdiğimiz 1. etap konteyner kenti tamamlayarak AFAD koordinasyonunda afetzede vatandaşlarımızı yerleştirdik. Yine Antakya'daki 2. etap konteyner kentte de çalışmalar hızla devam ediyor. İkinci etapta 258 konteyner geldi. Bir yandan altyapı çalışmalar, bir yandan da konteynerlerimizin yerleşimi devam ediyor. Vatandaşlarımızı en kısa zamanda geçici meskenlerine taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İki etapta 1.000 ailemize hizmet verecek Konya Konteyner Kentimizin hayırlı olmasını diliyorum. Odalarımıza ve ilçe belediyelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.