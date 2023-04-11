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    7'li koalisyonun kazananı yüzde bir bile oy alamayan Gültekin Uysal çıktı

    7’li koalisyonun kazananı, yüzde bir bile oyu olmayan Gültekin Uysal çıktı. Üç arkadaşının vekilliğini sağlama aldı. Kılıçdaroğlu’nu aday olması konusunda ilk günden itibaren destekleyen Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı rüyasına daldı.

    ’Gül’tekin!

    Millet İttifakı'nda başından beri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sadakatinin meyvelerini toplamaya başladı. Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde kendisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapacağını protokole bağladı.

    En yakınındaki üç adamını da CHP listelerine yazdı. Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'u İstanbul 1. Bölge 9. sıraya, Haydar Altıntaş'ı, İzmir 1. Bölge 7'nci sıraya, Mehmet Salih Uzun'u ise İzmir 2. Bölge 5'nci sıraya aldı. Geçmiş dönemlerdeki oy durumuna göre, bu üç adayın da seçilip TBMM'ye gedeceği anlaşıldı.

    Gültekin Uysal'ın iki kurmayı da, özellikle İzmir'den aday gösterildi. Diğer ittifak ortakları adaylarının yarısının seçilemeyeceği sıralardan listeye alındığı belirlendi.



    HİÇ ŞENER DEĞİL
    Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ne söz verdi. Onların adaylarını gösterdi. Partideki üç önemli ismin üzerini çizdi. YSK'ya verilen listede, Abdüllatif Şener, Cihangir İslam, Prof. Mehmet Bekaroğlu 14 Mayıs seçimleri için aday gösterilmedi. Cihangir İslam, geçtiğimiz dönemde Meclis'te 15 Temmuz şehitlerine hakaret etmişti. Bekaroğlu da "Yeter Söz Milletin" paylaşımı yaparak CHP'lilerin tepkisini çekmişti.

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    Haberler Güncel 7'li koalisyonun kazananı yüzde bir bile oy alamayan Gültekin Uysal çıktı
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