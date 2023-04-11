7'li koalisyonun kazananı yüzde bir bile oy alamayan Gültekin Uysal çıktı

Millet İttifakı'nda başından beri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sadakatinin meyvelerini toplamaya başladı. Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde kendisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapacağını protokole bağladı.



En yakınındaki üç adamını da CHP listelerine yazdı. Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'u İstanbul 1. Bölge 9. sıraya, Haydar Altıntaş'ı, İzmir 1. Bölge 7'nci sıraya, Mehmet Salih Uzun'u ise İzmir 2. Bölge 5'nci sıraya aldı. Geçmiş dönemlerdeki oy durumuna göre, bu üç adayın da seçilip TBMM'ye gedeceği anlaşıldı.



Gültekin Uysal'ın iki kurmayı da, özellikle İzmir'den aday gösterildi. Diğer ittifak ortakları adaylarının yarısının seçilemeyeceği sıralardan listeye alındığı belirlendi.