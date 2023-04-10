İP'te liste krizi! İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray bombayı patlattı





LİYAKAT MASALI

CHP'li Erdoğan Toprak kendi partisinden, eşi Ece Güner Toprak da İYİ Parti'den milletvekili adayı gösterildi. Ağızlarından liyakat kelimesini düşürmeyen iki parti, listelerine almadıkları diğer adayları ise şoka uğrattı. Erdoğan Toprak'ın parti içi yönetmelikleri delerek eşini de milletvekili yaptırmak istemesi CHP içinde büyük tepkilere neden oldu.

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