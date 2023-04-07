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    • 07.04.2023 19:11
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    • 07.04.2023 19:34
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    Çavuşoğlu'ndan barış diplomasisi: İsrail ve Filistinli mevkidaşlarıyla görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik hava saldırılarını kınadı. Ayrıca Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki'ye Türkiye'nin her daim Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Çavuşoğlu’ndan barış diplomasisi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik hava saldırılarını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefonda görüştü.

    Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, İsrail güvenlik güçlerinin, Mescid-i Aksa'nın kudsiyetine ve statüsüne yönelik son provokasyonları ile İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik hava saldırılarını kınadıklarını, ramazan ayında ibadet eden masum insanlara şiddet uygulanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

    İsrail güvenlik güçlerinin şiddet eylemlerinin herhangi bir bahanesinin olamayacağını kaydeden Çavuşoğlu, bunların tekrarlanmaması ve hava saldırılarının yeniden başlatılmaması gerektiğini vurguladı.

    İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI
    İsrail Dışişleri Bakanlığından görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada ise İsrailli Bakan Cohen'in, Çavuşoğlu ile görüşmesinde, "İsrail'in gerilimi ve şiddeti önlemek için birçok çaba sarf ettiğini ve bu çabaları sürdüreceğini" söylediği belirtildi.

    Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Cohen, Türk meslektaşına son günlerde tırmanan olayların arkasında şiddetin sorumluluğunu taşıyan terör örgütü Hamas'ın olduğunu söyledi ve meslektaşından Hamas liderlerine, Lübnan ve Gazze üzerinden İsrail vatandaşlarına yöneltilen terörizm ve saldırıların bedelini örgütün üstleneceğine dair net bir mesaj iletmesini istedi. Cohen, İsrail'in, Hamas'ın terör ve şiddeti devam ettirmesine sert bir şekilde karşılık vereceğini kaydetti."

    Açıklamada ayrıca, Cohen'in, Orta Doğu ve dünyadaki meslektaşları ile görüşmelerinde, "İsrail'in Mescid-i Aksa'daki statükoya bağlı olduğunu vurguladığı" kaydedildi.

    BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN MALKİ'YE "FİLİSTİN'İN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ" MESAJI
    Çavuşoğlu, görüşmede, Mescid-i Aksa'nın kutsiyet ve statüsünün korunmasının her zaman Türkiye açısından çok önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin her daim Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Çavuşoğlu, gerginliğin azaltılması için Türkiye'nin ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu da yineledi. Bakan Malki de Türkiye'nin desteği nedeniyle Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

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