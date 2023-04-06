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    • 06.04.2023 09:51
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    MEB duyurdu! Deprem bölgesindeki dört ilde öğretmenlere yeni hak! Başvurular başladı

    Son dakika haberleri... Mili Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesindeki 4 ilde görev yapan öğretmenlere ilave yer değişikliği hakkı tanıdı. Başvurular, bugünden itibaren 10 Nisan'a kadar yapılacak.

    Deprem bölgesindeki dört ilde öğretmenlere yeni hak

    Mili Eğitim Bakanlığınca (MEB), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da görev yapan kadrolu öğretmenlere, yaz döneminde yapılacak işlemlerden bağımsız olarak il içinde isteğe bağlı ilave yer değişikliği hakkı verildi.

    Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu illerde görev yapan adaylığı kaldırılan kadrolu öğretmenlerden 30 Eylül 2023 itibarıyla bulundukları eğitim kurumlarında üç yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak olanlar il içinde isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu yapabilecek.

    Başvurular, bugünden itibaren 10 Nisan saat 16.00'ya kadar MEBBİS üzerinden elektronik ortamda alınacak.

    Tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalar, 12 Nisan'da ilgili valiliklerce gerçekleştirilerek ilan edilecek; görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 16 Haziran itibarıyla yapılacak.

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