HDP'nin ortağı CHP'den skandal! Gaziye hakaret edip saldırdılar: Bize mi gazi oldun!

Erzurumlu terör gazisi Uzman Çavuş Ensar Güney'in iftar yemeği için gittiği lokantada CHP yöneticilerince kendisine hakaret edildiğini öne sürdü.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanlığı'nca konuyla ilgili olarak düzenlenen basın toplantısında CHP yöneticilerine sert tepki gösterildi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, dernek binasında düzenlenen basın açıklamasında, "Gün geçmiyor ki şehitlerimizin emanetleri olan aileleri ve kahraman gazilerimiz hakarete uğramasın, şiddete maruz kalıp darp edilip, gururu ve onuru incinmesin. Bizler vatanın bölünmez bütünlüğü, al bayrağımızın ebediyen dalgalanması, ezanımızın semalarda yankılanması, bu yüce milletin hür ve bağımsız yaşaması için, can verip şehit olmuş yiğitlerin ailesi ve vücutlarından bir parçasını feda etmiş yüce milletin kahraman gazileri olarak, son zamanlarda bizlere yapılan bu sözlü ve fiziki saldırıları anlamakta güçlük çekiyor, bu tür saldırıların şehitlerimizin kemiklerini sızlattığını, kahraman gazilerimizin yaralarına tuz bastığını üzülerek belirtmek istiyoruz" dedi.
"BİZE Mİ GAZİ OLDUN?"
Terörle Mücadele Gazisi Jandarma Uzman Çavuş Ensar Güney'in İzmir'den gelen ailesiyle birlikte daha önceden rezervasyon yaptırmış olduğu lokantaya iftar için gittiğini anlatan Akgül, "Aynı saatte Cumhuriyet Halk Partisinin Milletvekili Aday Adayı, CHP İl Yönetim ve üyelerine iftar programı düzenliyor. Birazdan ifade edeceğim olayı Gazimizden ve CHP li bir abimizden duyduklarımı sizinle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Gazim ve ailesi iftarını açtıktan sonra dışarı çıkmak için masadan kalkıp yürürken salonda bulunan CHP'li birisinin ayağına takılarak yere düşmekteyken salondakiler tarafından kaldırılıyorlar, Gazimizin kardeşi abim Terörle Mücadele Gazisi müsaade edin dışarı çıkalım diyor. Salonda bulunan grup içerisinden birileri bize ne gaziliğinden bizemi gazi oldu vs laflar söylemeye başlıyor. Daha sonra bu grup Gazimize ve ailesine saldırıyorlar. Gazimizin annesi ve hamile gelini gözyaşları içerisinde üzüntülerini dile getiriyorlar. Gazimizin ailesinin yanında düştüğü durumu sizlerin ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Daha sonra Ailenin düşmesine sebep olan vatandaş, milletvekili aday adayı ve il başkanı ailemizin yanına gelerek özür diliyorlar" diye konuştu.