HDP'nin ortağı CHP'den skandal! Gaziye hakaret edip saldırdılar: Bize mi gazi oldun!

"KÜFÜR EDİP SALDIRDILAR"

CHP'liler tarafından mağdur edilen Gazi Ensar Güney ise; "Dün İzmir'den gelen kardeşim, gelinim ve annemi iftar yemeğine çıkarmak istedim. Gittiğimiz bir restoranda biraz kalabalıktı, kalabalık olduğu için bizi aile bölümüne aldılar arka kısma. Biz arka kısıma geçtikten sonra yemeklerimizi yedik. Tabi o sırada bir kalabalık vardı ben şirket yemeği filan var diye düşündüm. Orucumuzu açıktan sonra dışarıya ihtiyaç karşılamaya çıktık. Zaten o sırada koridor tamamen kapalıydı, o sırada annemde yanımdayken müsaade edin geçeyim dememe rağmen kimse rahatını bozmadı sıkışık bir şekilde geçerken birisi geri çekilir gibi oldu ayağına takıldım arkamdan gelen annemin de ayağı takılınca ne yapıyorsunuz müsaade edin geçeyim dedim. O sırada arkamızda olan kardeşim toparlanmamızı görünce abim gazi benim müsaade edin geçsin dedi. Sonrasında ayağına takıldığım adam geldi özür diledi ona tamam abi görüşürüz dedikten sonra arkamı bir döndüm ki 20 kişi üzerimize geldi, gazi kelimesini duyan üzerimize geldi. Ben kendi kendime burası Erzurum burası benim memleketim burada böyle bir şey yaşanmaz olmaması lazım derken bunu duyan üzerimize geliyor. Bu sırada kardeşim müdahil oldu, bizde kendimizi savununca hakaretler, küfürler edilmeye başlandı. Bir milletvekili aday adayı, bir de CHP il başkanıymış benim haberim yoktu olay sonrası öğrendim onlar gelip özür diledi. Ama konuya dahil olmayan bir sürü insan, CHP'deki üyeler üzerimize saldırdı, darp olmadı çünkü biz karşılığını verdik, tepkimizi gösterdik. Annem ve gelinim orada arada sıkıştılar ağladılar. Bu olay Erzurum için veya en azından benim için kabul edilebilecek bir şey değildir. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bu açıklama sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunacağız'' dedi.