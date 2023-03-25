ABD'ye F-16 resti! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: F-16 ayarında benzer özelliklere sahip İHA'lar yapılmaya başlandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında , 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması, Kadına Şiddet Yasası tartışması, bakanların milletvekili adaylığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması tartışmaları, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, ABD ile F-16 görüşmeleri, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ile gündemdeki pek çok başlıktaki soruları yanıtladı.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN GENİŞLEMESİ
Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bir lider diplomasisi devreye girdi. Yeniden Refah Partisi'yle ilkeler konusunda anlaşıldı. Belli ilkeler üzerinde müzakereler yapılıp sonuca varıldı. Kamuoyunda iddia edildiği gibi milletvekilliği pazarlığı ve 6284 yasası gibi konular gündeme gelmedi. Cumhurbaşkanımızın Yeniden Refah Partisi'yle doğrudan bir teması oldu. Sayın Erbakan'la bir görüşmesi de oldu.
KADINA ŞİDDET TARTIŞMASI
Müzakereleri sonlandıran ve sonra tekrar başlatan konu 6284 yasası değildi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde taviz asla söz konusu olamaz ve gündeme gelmez. Konu çok yönli olarak bütünüyle ele alınmalı. Yalnızca yasayla kadına şiddet önlenemez.