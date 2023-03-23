İskenderun Devlet Hastanesi'nin depremde yerle bir olan A Blok'u hakkında şok gerçek! 11 yıl önce depreme dayanıksız raporu verilmiş

NE GÜÇLENDİRME NE TADİLAT VAR

İşin vahim yanı ise bu rapora rağmen aradan geçen 11 yılda hiçbir önlem alınmaması. İncelemeler sırasında ifadesi alınan hastane yetkilileri de bu ihmali doğruluyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Hastanede müdür yardımcısı olarak görev yapan Cuma Ezer ile yapılan görüşme, 18 Şubat tarihli tutanağa özetle şöyle yansıdı: "Yıkılan A Blok 1967 yılında yapıldı. A Blok'ta palyatif bakım, nöroloji servisi, göğüs cerrahisi, dahiliye yoğun bakım ve fizik tedavi servisi vardı. Bildiğim kadarıyla burası bir tadilat görmedi…" Dosyanın avukatlarından Şahap Arpacı da rapora dikkat çekerek, "Bu rapora rağmen 11 yıl boyunca hasta kabul edilmiş, faciaya daveti çıkarılmış. Bu durum idari bir ihmal, tedbirsizlik gibi hafif kavramlarla açıklanamaz. Bana göre bu bir cinayettir. Sorumluluğu bulunan kamu görevlilerden şikâyetçi olacağız" dedi.