İskenderun Devlet Hastanesi'nin depremde yerle bir olan A Blok'u hakkında şok gerçek! 11 yıl önce depreme dayanıksız raporu verilmiş

Deprem felaketlerinde Hatay'daki İskenderun Devlet Hastanesi'nin A Blok'u çöktü. Çöken binada, büyük bölümü hasta olmak üzere 80'in üzerinde kişi can verdi. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken hastane blokuna ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, 18 Şubat'ta hastane enkazında bilirkişiler inceleme yaparak örnekler aldı.
A Blok'a 2012 yılında verilen 'depreme dayanıksız' raporu da tutanaklara girdi. Hatta bu rapor, İskenderun Devlet Hastanesi'nin anlatıldığı ve halen hastanenin internet adresinde yer alan 46 sayfalık sunumun son sayfasında da "1000 yatak kapasiteli tek yerleşke içerisinde yeni hastane binası en acil ihtiyaç olarak görülmektedir. 2012 yılında hastanemiz A Blok'unda yapılan 'Deprem Dayanıklılık Testi' raporu olumsuz gelmiştir. A Blok fiziki olarak eski olup 4-6 yataklı koğuş tipi odalar bulunmaktadır" ifadesiyle yer alıyor.
NE GÜÇLENDİRME NE TADİLAT VAR
İşin vahim yanı ise bu rapora rağmen aradan geçen 11 yılda hiçbir önlem alınmaması. İncelemeler sırasında ifadesi alınan hastane yetkilileri de bu ihmali doğruluyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Hastanede müdür yardımcısı olarak görev yapan Cuma Ezer ile yapılan görüşme, 18 Şubat tarihli tutanağa özetle şöyle yansıdı: "Yıkılan A Blok 1967 yılında yapıldı. A Blok'ta palyatif bakım, nöroloji servisi, göğüs cerrahisi, dahiliye yoğun bakım ve fizik tedavi servisi vardı. Bildiğim kadarıyla burası bir tadilat görmedi…" Dosyanın avukatlarından Şahap Arpacı da rapora dikkat çekerek, "Bu rapora rağmen 11 yıl boyunca hasta kabul edilmiş, faciaya daveti çıkarılmış. Bu durum idari bir ihmal, tedbirsizlik gibi hafif kavramlarla açıklanamaz. Bana göre bu bir cinayettir. Sorumluluğu bulunan kamu görevlilerden şikâyetçi olacağız" dedi.