Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş deprem bölgesinde sınıfta kaldı! Raporda ortaya çıktı! Komik çadır sayısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Hatay'da toplam bin 200 kişi kapasiteli çadır kurduğu belirlenirken, bütçesi neredeyse 10 kat daha düşük olan Konya Büyükşehir Belediyesi'nin toplam da 400 çadırlık bir kent kurduğu, bunun yanında da iki bin konteynerlik bir kent için çalışmalara devam ettiği ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, Rize Belediyesi bin kişi kapasiteli 200 çadır, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 550 konteyner, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 800 kapasiteli tam teşekküllü çadır kent ve sahra hastanesi kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.