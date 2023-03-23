Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 03.39'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 03.39'da meydana gelen depremin 7.34 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.
MEYDANA GELEN SON DEPREMLER
2023.03.24 03:39:52 38.0192 36.3958 5.0 -.- 4.9 4.7 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 03:27:04 38.0108 36.4910 5.7 -.- 1.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 03:23:11 38.3045 38.1820 11.0 -.- 2.0 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.24 03:19:46 37.9287 36.3633 5.0 -.- 2.1 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 03:13:15 36.8435 35.9925 7.3 -.- 1.9 -.- GOLOVASI-YUMURTALIK (ADANA) İlksel
2023.03.24 03:11:00 38.0300 36.4742 8.6 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 03:08:04 38.1927 37.8213 8.0 -.- 2.3 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.24 03:05:28 39.2930 40.9610 4.5 -.- 1.3 -.- TASLICAY-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.03.24 03:03:32 39.2508 39.8555 1.8 -.- 1.9 -.- AYRANLI-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2023.03.24 02:56:21 40.1968 24.6148 8.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.03.24 02:54:51 38.3373 38.0905 5.0 -.- 2.8 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.24 02:48:45 38.0742 37.3657 5.2 -.- 2.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 02:43:59 37.4247 37.1690 5.2 -.- 1.9 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 02:36:43 37.3805 37.0122 5.0 -.- 1.5 -.- KUMCATI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 02:34:57 38.1285 38.6613 11.8 -.- 2.0 -.- UCYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.24 02:30:48 38.2030 36.7770 16.9 -.- 1.0 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 02:18:26 37.9055 37.7568 5.0 -.- 2.0 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.24 02:11:56 38.1185 38.1292 5.0 -.- 2.5 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.24 02:11:23 40.1690 31.7252 7.7 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.03.24 02:11:09 38.1635 38.4725 8.7 -.- 2.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.24 02:10:08 37.4338 35.8910 5.1 -.- 1.4 -.- COBANPINARI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.03.24 02:06:42 37.5433 37.1318 5.0 -.- 1.9 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 02:03:15 36.2125 36.1027 3.6 -.- 1.7 -.- ORHANLI-(HATAY) İlksel