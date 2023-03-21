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    • 21.03.2023 10:13
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    İcra müdürlüklerine yönelik ihale operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı!

    İstanbul merkezli 4 ilde icra müdürlüklerindeki taşınmaz ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İcra müdürlüklerine yönelik operasyon!

    İstanbul merkezli 4 ilde icra müdürlüklerindeki taşınmaz ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u tutuklandı. 22 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

    60 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

    Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki icra müdürlüklerinde, taşınmaz ihalelerinde 'kalabalık olarak hareket ederek' baskı, cebir ve tehdit yoluyla katılmak isteyenleri engelleyen, ihale şartlarını ve fiyatlarını etkileyen, bu yolla haksız maddi menfaat sağlayıp kamuyu zarara uğrattığı tespit edilen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

    40 ŞÜPHELİDEN 9'U TUTUKLANDI

    İstanbul merkezli 4 ilde 17 Mart'ta yapılan eş zamanlı operasyonda, yakalanan şüphelilerden 20'si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u alınan ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 19'u tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkemede sorgulanan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 22'si hakkında da adli kontrol kararı verildi.

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    Haberler Güncel İcra müdürlüklerine yönelik ihale operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı!
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