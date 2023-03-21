İcra müdürlüklerine yönelik ihale operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı!

İstanbul merkezli 4 ilde icra müdürlüklerindeki taşınmaz ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u tutuklandı. 22 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

60 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki icra müdürlüklerinde, taşınmaz ihalelerinde 'kalabalık olarak hareket ederek' baskı, cebir ve tehdit yoluyla katılmak isteyenleri engelleyen, ihale şartlarını ve fiyatlarını etkileyen, bu yolla haksız maddi menfaat sağlayıp kamuyu zarara uğrattığı tespit edilen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.