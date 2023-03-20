Ve tarih belli oldu! Başkan Erdoğan adaylık için YSK'ya başvuracak

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayıma başladı.

6'lı koalisyonun adayı kavgalar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu olurken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Zafer Partisi adayı Sinan Oğan'ın adaylıkları için 100 bin imza gerekiyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ADAYLIK BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan Başkan AK Parti ve MHP Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı aldı.

Başkan Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusunu yarın yapılacak.

Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na saat 15.00'te başvuru yapılacak.