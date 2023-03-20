TOKİ İLK EVİM ARSA ve İŞYERİ yeni kura takvimi belli oldu! TOKİ 21-27 MART KURA TAKVİMİ | İstanbul, Çanakkale, Bolu, Rize, Düzce, Yalova, Çorum

Toplamda 50 bin konutun inşa edileceği TOKİ İstanbul çekilişleri devam ediyor. TOKİ İstanbul çekiliş takvimi son günlerde sıklıkla araştırılan konulardan birisi oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 16 Mart'tan itibaren çekilişlere başlandı.

TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı.İşte TOKİ arsa ve ilk işyerim 20-27 Mart tarihlerinde yapılacak kura tarihleri...

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.17 Mart 2023'te sona eren ilk etaptan sonra 20 Mart 2023 tarihinde yeni TOKİ arsa kuraları başladı.