Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.03.2023 10:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.03.2023 10:37
    ABONE OL

    TOKİ 21-27 MART KURA TAKVİMİ | TOKİ İLK EVİM ARSA ve İŞYERİ yeni kura takvimi belli oldu! İstanbul, Çanakkale, Bolu, Rize, Düzce, Yalova, Çorum

    Toplamda 50 bin konutun inşa edileceği TOKİ İstanbul çekilişleri devam ediyor. TOKİ İstanbul çekiliş takvimi son günlerde sıklıkla araştırılan konulardan birisi oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 16 Mart’tan itibaren çekilişlere başlandı. TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı.İşte TOKİ arsa ve ilk işyerim 20-27 Mart tarihlerinde yapılacak kura tarihleri...

    takvim.com.tr
    TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı!

    TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı. İşte TOKİ 20-27 Mart yeni kura takvimi....

    YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

    TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.17 Mart 2023'te sona eren ilk etaptan sonra 20 Mart 2023 tarihinde yeni TOKİ arsa kuraları başladı.

    TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

    20 Mart: Edirne, Bolu, Rize, Düzce, Yalova, Çorum

    21 Mart: Çanakkale, Tekirdağ, Erzurum

    22 Mart: Sivas, Manisa, Sakarya, Mersin, Kütahya

    23 Mart: Bursa, Sivas

        24 Mart: Çankırı, Kütahya, Van, Çankırı

        27 Mart: Antalya, İstanbul

        TOKİ İLK EVİM KONUT KURA TAKVİMİ İSTANBUL 2023

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde sıra İstanbul'a geldi. Türkiye'nin en kalabalık nüfuslu şehirlerinden İstanbul'da toplamda 50 bin konut inşa edilecek. İşte İstanbul'da yapılacak konutlar için düzenlenen çekiliş tarihleri;

        16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

        30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

        30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

        1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

        ARSA KURALARI 22 İLDE 32 BİN 113 HAK SAHİBİ İÇİN ÇEKİLECEK

        Bakanlık açıklamasında 20-27 Mart tarihleri arasında 32 bin 113 hak sahibi için müstakil ve müşterek arsa kuralarının noter huzurunda şu illerde çekileceği belirtildi: İşte detaylı arsa kura listesi...

        🔸20 Mart 2023: Edirne Merkez 600 (Müstakil)

        🔸20 Mart 2023: Bolu Merkez 750 (Müşterek)

        🔸20 Mart 2023: Rize Merkez 30 (Müstakil)

        🔸20 Mart 2023: Düzce Merkez 80 (Müstakil)

        🔸20 Mart 2023: Yalova Merkez 100 (Müstakil)

        🔸20 Mart 2023: Çorum Merkez 750 (Müstakil)

            🔸21 Mart 2023: Çanakkale Merkez 700(Müstakil)

            🔸21 Mart 2023: Tekirdağ Merkez 1.400(Müstakil)

            🔸21 Mart 2023: Erzurum Merkez 500(Müstakil)


            🔸22 Mart 2023: Manisa Merkez 400(Müstakil)

            🔸22 Mart 2023: Sivas Merkez 600(Müstakil)

            🔸22 Mart 2023: Sakarya Merkez 400(Müstakil)

            🔸22 Mart 2023: Mersin Merkez 200(Müstakil)

            🔸22 Mart 2023: Kütahya Merkez 1.000(Müstakil)

            🔸23 Mart 2023: Bursa Merkez 1.000(Müstakil)
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Bor karbür için dev destekler hazır
                Haberler Güncel TOKİ 21-27 MART KURA TAKVİMİ | TOKİ İLK EVİM ARSA ve İŞYERİ yeni kura takvimi belli oldu! İstanbul, Çanakkale, Bolu, Rize, Düzce, Yalova, Çorum
                    loading
                    SON DAKİKA