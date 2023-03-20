TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı!

TOKİ İLK EVİM KONUT KURA TAKVİMİ İSTANBUL 2023

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde sıra İstanbul'a geldi. Türkiye'nin en kalabalık nüfuslu şehirlerinden İstanbul'da toplamda 50 bin konut inşa edilecek. İşte İstanbul'da yapılacak konutlar için düzenlenen çekiliş tarihleri;

16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

ARSA KURALARI 22 İLDE 32 BİN 113 HAK SAHİBİ İÇİN ÇEKİLECEK

Bakanlık açıklamasında 20-27 Mart tarihleri arasında 32 bin 113 hak sahibi için müstakil ve müşterek arsa kuralarının noter huzurunda şu illerde çekileceği belirtildi: İşte detaylı arsa kura listesi...

🔸20 Mart 2023: Edirne Merkez 600 (Müstakil)

🔸20 Mart 2023: Bolu Merkez 750 (Müşterek)

🔸20 Mart 2023: Rize Merkez 30 (Müstakil)