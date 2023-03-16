Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaştık

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle çalışmalarını Adıyaman'da sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı süren Ankara-Sivas YHT hattıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin deprem yaralarını sararken, projelerdeki çalışmaların da devam ettiğini belirtip, "Ankara-Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliğine Ankara-Sivas YHT hattımızın da ilave edilmesi ile Ankara merkezli yüksek hızlı demir yolu ağımızın önemli parçasını daha tamamlayacağız. 405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas YHT hattımız aynı zamanda Edirne'den Kars'a uzanan Doğu-Batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçası olacak" dedi.
Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen YHT hattıyla Ankara-Sivas arasındaki mesafenin 603'ten 405 kilometreye düşeceğini belirten Bakan Karaismailoğlu, 12 saat olan seyahat süresinin 2 saate, Ankara-Yozgat arasının da 1 saate ineceğine dikkat çekti.