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    İsveç’te umut yok

    NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'ten NATO zirvesi sonrası itiraf gibi bir manşet geldi. İsveç medyası, "umutlar giderek azalıyor" yorumunu yaptı.

    İsveç’te umut yok
    NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'ten NATO zirvesi sonrası itiraf gibi bir manşet geldi. İspanya'nın başkenti Madrid'de Haziran ayında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçlerine yönelik imzalanan üçlü memorandum çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizmasının üçüncü toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda sona erdi.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Atılan bazı adımların memnuniyet verici olduğunu kaydettik. Ancak hala eksiklikler var, Ama süreç bitmiş değil' dedi.

    Ancak İsveç medyası, "umutlar giderek azalıyor" yorumunu yaptı.
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