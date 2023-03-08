Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'dan geçmiş olsun ziyareti

Başkan Tayyip Erdoğan, dün Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Bio, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini paylaştı. Erdoğan daha sonra Brunei Darusselam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah'ı resmi törenle karşıladı. Brunei Sultanı Waddaulah, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı. Törenin ardından iki ülke arasında karşılıklı anlaşmalar imzalandı.



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