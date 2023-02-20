Yeni binalarda radye temel sistemi! Bakan Murat Kurum'dan kritik toplantı sonrası flaş açıklama

Bu bölgenin yeniden ihya ve inşa sürecinde, bilimin ışığında çalışmalarımızı yürüteceğiz. Yeni yerleşim alanlarında bir çalışma gruplarımız olacak.Birinci grubumuz yeni yerleşim alanların arazi kullanımın ve risk durumunu inceliyor olacak. İkinci grubumuz dayanıklı yapıları inceleyecek. Üçüncü grubumuz ise bu raporları inleyecek gerekirse yerinde gidip görecek olan grubumuz olacak. Dördüncü grubumuz ise bölgenin şehirlerin kültür yapısını inceleyecek. Beşinci grup ise zemin ve doğru teknik ile seferberlik anlayışımızla tüm üniversitelimizde çalışan ve yatay mimariyi koruyarak çalışmalarını yürütecek olan grup olacak. Altıncı grup yapı statiği açısından baktığımızda da hocalarımız radye temel kalıp üzerine temeller kurarak inşa edeceğiz. Yedinci grubumuz da yapıları zeminde sıvılaşmanın olmadığı yerlerde yapmak için çalışmalarına devam edecek. Burada fay hatlarında uzaklaşarak bu alanları yeşil alanlar yapacağız. Burada Deprem farkındalığını hep birlikte yapacağız.