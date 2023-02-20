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    • 20.02.2023 09:22
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    • 20.02.2023 09:22
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    Van’da 56 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 56 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Van’da 56 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    6 ŞÜPHELİ ŞAHIS HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI
    Yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 13-19 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 46 kilo 40 gram eroin ve 10 kilo 60 gram metamfatemin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi.

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