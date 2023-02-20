Van’da 56 kilo uyuşturucu ele geçirildi

6 ŞÜPHELİ ŞAHIS HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI

Yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 13-19 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 46 kilo 40 gram eroin ve 10 kilo 60 gram metamfatemin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN