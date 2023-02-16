MHP lideri Devlet Bahçeli'den depremzede çocuklara yardım eli: Sorumluluğunu üstlenmeye hazırız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli Vakfı olarak, afet bölgesi ilan edilen her ilden refakatçisi olmayan 0-5 yaş grubunda bir çocuğun insani sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduklarını belirterek, "Depreme maruz kalan illerimizden birer evladımız önce Allah'a, sonra da vakfımıza emanettir" dedi.



MHP lideri Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, depremzedeler için gerçekleştirilen yardım kampanyasına değindi. Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak, enkazı kaldırmak, sosyal ve toplumsal hasarı onarmak için devletin ve milletin el ele verip, muazzam dayanışma ve yardımlaşma örneği sergilediğine dikkat çeken Bahçeli, şunları kaydetti: "Dün akşam yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda canlı olarak 'Türkiye Tek Yürek' adıyla yayınlanan ortak kampanyada 115 milyar 146 milyon 528 bin TL nakdi yardım toplanmış ve 9 milyon 10 bin adet de SMS bağışı yapılmıştır. Asrın felaketinden kaynaklanan ağır yıkımın telafisi amacıyla yardımlarını esirgemeyen hayırsever insanlarımıza, televizyon yapımcılarına, telefon başında her arayana sabırla cevap veren sanatçılarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Kutlu ecdadımız Bilge Kağan 1288 yıl önce demişti ki: 'Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye gece uyumadım, gündüz oturmadım. Aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım.' İşte o tarihi mesaj yerini bulmuştur. Türkiye tek sestir, tek yürektir. Fedakarlıkla kurulan gönül köprüleri üzerinden kardeşliğimizin bereket ve nimet konvoyları sürekli hareket halindedir ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktadır. Ne kadar gururlansak yetersizdir. Her zorluğun bir kolayı vardır ve tedavüldedir. Sağduyu; aklın, mantığın ve ahlakın bileşkesinde tezahür etmektedir. Nitekim muazzam bir sağduyu anlayışı kuvveden fiile geçmiştir. Milletimiz alicenaplığını, çelebi ruhunu, müşfik yapısını, merhametli vasfını, müstesna vakarını samimiyetle ve inançla göstermektedir."



'İLLERİMİZDEN BİRER EVLADIMIZ VAKFIMIZA EMANET'

Bahçeli, ikiz deprem sonrası 283 binden fazla ailenin, refakatçisi olmayan afetzede çocuklara koruyucu aile olmak amacıyla devreye girdiğine işaret ederek, "Bu asil davranış takdir ve tebrik edilecek bir insani haslet olup memnuniyet vericidir. Kurucusu olduğum Devlet Bahçeli Vakfı olarak, 'Büyük Felaketin Mucize Çocuklarına' sahip çıkmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, gözyaşlarını silmek, acılarını dindirmek, iyi yetişmelerini temin etmek amacıyla biz de elimizi taşın altına koyuyoruz. Buna göre afet bölgesi ilan edilen illerimizin her birinden; eğer varsa ailelerinin müsaadesi, yoksa devletin yetkili kurumlarının onayıyla, 0-5 yaş grubunda bulunan bir evladımızın insani sorumluluğunu fedakarca üstlenmeye hazır olduğumuzu açıklıyorum. Bu yaş gurubundaki yavrularımızın beslenme ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanında iş ve yuva sahibi olmalarına kadar maddi ve manevi desteği sağlamaya kararlıyız. Depreme maruz kalan illerimizden birer evladımız önce Allah'a, sonra da vakfımıza emanettir. Çocuklarımız gelecektir. Gelecek riske atılamaz. Yetimlerimiz, öksüzlerimiz, kimi kimsesi olmayan evlatlarımız asla yarınsız ve çaresiz değildir. Kimsesizlerin umudu olmak, huzuru olmak, aşı olmak, sıcak kucağı olmak manevi görevimizdir. Bu görevin ifası için gün bugündür" dedi.

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