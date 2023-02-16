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    • Güncel
    • 16.02.2023 08:48
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    • 16.02.2023 08:48
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    Asrın felaketinde sürünerek girip enkazın altındaki ineğini besliyor: "Korka korka giriyorum ve acele çıkıyorum"

    Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen çifte depremlerde ineği enkaz altında sıkışan ve çıkamayan bir kadın, sürünerek girdiği enkaz altında ki "Bircan" isimli ineğini eliyle besliyor. Bircan için ölüme adeta meydan okuyan kadın “ "Korka korka giriyorum ve acele çıkıyorum" dedi.

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    Sürünerek girip enkazın altındaki ineğini besliyor!

    Kahramanmaraş merkezli çifte depremlerde binlerce yıkılan ve ağır hasarlı binanın bulunduğu Adıyaman'da hikayelerin yanı sıra yürekleri ısıtan görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Merkeze bağlı Dardağan Köyü'nde yaşayan Birgül Tuncay ve Aziz Tuncay'ın altı ahır üstü ev olan yapıları depremde tamamen yıkıldı.

    4 İNEKTEN 2'Sİ, 15 KEÇİSİ VE 30 TAVUĞU ENKAZ ALTINDA KALARAK TELEF OLDU

    Kendileri depremi hafif sıyrıklarla atlattı ancak ahırda bulunan hayvanları onlar gibi şanslı değildi. Ahırda bulunan 4 inekten 2'si, 15 keçisi ve 30 tavuğu enkaz altında kalarak telef oldu. Hayatta kalan 2 inekten birisi dışarı çıkartılırken, birisi ise enkazda sıkıştı. Birgül Tuncay, depremin ilk gününden itibaren enkazda sıkışan ineğini kurtarmak için çabaladı ancak enkazdan çıkartamadı. 'Bircan' isimli ineğini her gün enkazın altına sürünerek girip su ve yiyecek vererek besleyip "Geldim kızım, geldim" diyerek ulaşan Birgül Tuncay, ineğiyle konuşuyor. Ölen hayvanları için gözyaşı döken Tuncay, ineğinin kurtarılmasını istiyor.

    "DELİĞİN İÇİNDEN GİREREK SUYUNU, YEMİNİ VERİYORUM"


        İneği enkaz altında kalan Birgül Tuncay "Biz depremde kurtulduk ama hayvanlarım enkaz altında kaldı. İki ineğim, 15 keçim, 30 tavuğum kaldı. İneklerimizden 1'ini çıkarttık, 1'i ise hala enkazın altında. Onu da deliğin içinden girerek suyunu, yemini veriyorum. Korka korka giriyorum ve acele çıkıyorum. Ölümü göze alıyorum. Dışarda kaldık, evimiz yok, bir şeyimiz yok. Hayvanlarımı çok seviyordum. Çocuğum yok, onları çocuğum yerine koyuyorum" diye konuştu.

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        Haberler Güncel Asrın felaketinde sürünerek girip enkazın altındaki ineğini besliyor: "Korka korka giriyorum ve acele çıkıyorum"
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