Asrın felaketinde sürünerek girip enkazın altındaki ineğini besliyor: "Korka korka giriyorum ve acele çıkıyorum"

Kendileri depremi hafif sıyrıklarla atlattı ancak ahırda bulunan hayvanları onlar gibi şanslı değildi. Ahırda bulunan 4 inekten 2'si, 15 keçisi ve 30 tavuğu enkaz altında kalarak telef oldu. Hayatta kalan 2 inekten birisi dışarı çıkartılırken, birisi ise enkazda sıkıştı. Birgül Tuncay, depremin ilk gününden itibaren enkazda sıkışan ineğini kurtarmak için çabaladı ancak enkazdan çıkartamadı. 'Bircan' isimli ineğini her gün enkazın altına sürünerek girip su ve yiyecek vererek besleyip "Geldim kızım, geldim" diyerek ulaşan Birgül Tuncay, ineğiyle konuşuyor. Ölen hayvanları için gözyaşı döken Tuncay, ineğinin kurtarılmasını istiyor.



"DELİĞİN İÇİNDEN GİREREK SUYUNU, YEMİNİ VERİYORUM"