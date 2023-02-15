Malatya Doğanşehir'in kırsal bölgelerinde deprem nedeniyle derin yarıklar oluştu! "Karşı dağ ikiye yarılmış"

Depremi çok şiddetli hissettiklerini aktaran Kaya, duygularını şöyle dile getirdi: "Daha buna yapacak bir şey yok. Ben 80 yaşındayım. Bundan 120 yıl önce büyük afet olduğunu büyüklerimiz söyledi. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey yok" dedi.