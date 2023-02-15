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    • 15.02.2023 15:06
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    • 15.02.2023 15:06
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    Malatya Doğanşehir'in kırsal bölgelerinde deprem nedeniyle derin yarıklar oluştu! "Karşı dağ ikiye yarılmış"

    "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkiledi. Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Eskiköy bölgesinde toprak ikiye ayrıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Karşı dağ ikiye yarılmış

    Kayısı bahçelerinin bulunduğu 400 nüfuslu Eskiköy Mahallesi'ndeki bazı evlerin yakınında da yarık ve çökmeler gözleniyor. Depreme Eskiköy'de yakalanan ve evinin yakınında yarık oluşan vatandaşlardan Aziz Canpolat, büyük bir felaket yaşandığını vurguladı.

    Deprem anında ne olduğunu anlayamadığını dile getiren Canpolat, "Bir duman yükseldi. Diğer tarafa gideceğiz, yarık var, gidemedik. Memleketin güney tarafı iki metre çökmüş, kuzeyi havada kalmış" ifadelerini kullandı.

    "DAHA BUNA YAPACAK BİR ŞEY YOK"
    Mahalle sakinlerinden 80 yaşındaki İmam Kaya, köyden taşınmayı istediğini söyledi.

        Depremi çok şiddetli hissettiklerini aktaran Kaya, duygularını şöyle dile getirdi: "Daha buna yapacak bir şey yok. Ben 80 yaşındayım. Bundan 120 yıl önce büyük afet olduğunu büyüklerimiz söyledi. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey yok" dedi.

        "KARŞI DAĞ İKİYE YARILMIŞ"
        Bazı yerlerde 8-10 metreyi bulan yarıklar oluştuğunu kaydeden İmam Kaya, "Karşı dağ da ikiye yarılmış, 50 metre çökmüş" şeklinde konuştu. Ali Topçu ise depremde büyük bir toz bulutu ile korku dolu anlar yaşadıklarını aktardı.

        Diğer yandan deprem nedeniyle mahalleye giden yollarda da çökmeler gözlendi. Ekiplerin çalışmasıyla yollar yeniden ulaşıma açıldı.

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        Haberler Güncel Malatya Doğanşehir'in kırsal bölgelerinde deprem nedeniyle derin yarıklar oluştu! "Karşı dağ ikiye yarılmış"
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