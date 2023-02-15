Malatya Doğanşehir'in kırsal bölgelerinde deprem nedeniyle derin yarıklar oluştu! "Karşı dağ ikiye yarılmış"

Kayısı bahçelerinin bulunduğu 400 nüfuslu Eskiköy Mahallesi'ndeki bazı evlerin yakınında da yarık ve çökmeler gözleniyor. Depreme Eskiköy'de yakalanan ve evinin yakınında yarık oluşan vatandaşlardan Aziz Canpolat, büyük bir felaket yaşandığını vurguladı.
Deprem anında ne olduğunu anlayamadığını dile getiren Canpolat, "Bir duman yükseldi. Diğer tarafa gideceğiz, yarık var, gidemedik. Memleketin güney tarafı iki metre çökmüş, kuzeyi havada kalmış" ifadelerini kullandı.
"DAHA BUNA YAPACAK BİR ŞEY YOK"
Mahalle sakinlerinden 80 yaşındaki İmam Kaya, köyden taşınmayı istediğini söyledi.