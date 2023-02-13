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    'En iyi teknoloji, en iyi malzeme' reklamıyla pazarlamıştı! Hatay'daki depremde en çok binası yıkılan şirket oldu

    İnşa ettiği konutları 'En iyi teknoloji, en iyi malzeme' reklamıyla pazarlayan Hikmet Günsay'ın kurduğu Öz Burak İnşaat, Hatay'daki depremde en çok binası yıkılan şirketlerden biri oldu. 10 binası yerle bir oldu.

    Yıkım müteahhidi

    Hatay'da inşa ettiği konutları 'En iyi teknoloji, en iyi malzeme' reklamıyla pazarlayan Öz Burak İnşaat, depremde en çok binası yıkılan şirketlerin arasında yer aldı. Hikmet Günsay'a ait şirketin yaptığı 10 binanın çöktüğü belirtildi. Atilla Eren Apartmanı, Hikmet Günsay Apartmanı, Akademi City, Elçiler Apartmanı, Buket Apartmanı, Alya Apartmanı'ndan geriye moloz yığınından başka bir şey kalmadı.



    İLKOKUL MEZUNU
    Bir röportajında ilkokul mezunu olduğunu belirten Günsay'ın şirketinin 2017'de rezidans işine girince çektiği reklam filminde, Antakya'nın havadan görüntüsüne, yapılan inşaatlar etiketlenmiş. Sloganı da şöyle olmuş: 'En iyi teknolojiyi en iyi malzeme ile buluşturup yaşlanılacak konut yapıyoruz.'



    ZEMİN DA'YAN'MADI
    Kahramanmaraş'ın Gölbaşı ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Kayı Apartmanı, iki depremin etkisiyle temelinden çıkarak tek parça halinde arkaya doğru yan yattı. Temel bölümünden itibaren adeta bulunduğu yerden kopan apartmanın genel durumunda ise büyük bir yıkım görülmedi. Binanın dip kısmında 4 metre genişliğinde, 3 metre derinliğinde ve 20 metre uzunluğunda yarık oluştu. Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Sinan Cansız, "Zemin etüdünden kaynaklanan hata. Zemin sağlamlaştırması yapılmazsa bu şekilde devrilme olabilir" yorumu yaptı.



        44 BİNA YAPTIK, 4'Ü ÇÖKTÜ, VİCDANIM RAHAT
        Adıyaman'da yıkılan binaların 2 müteahhidi Sevilay Karakuş ve Yavuz Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne götürülürken konuşan Yavuz Karakuş, "44 bina yaptım, 4'ü çöktü. Her şeyi usulüne göre yaptım, vicdanım rahat" dedi.

        131 KİŞİYE SORUŞTURMA
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremden etkilenen 10 ilde Adalet Bakanlığı'nca ölüm ve yaralanmalara ilişkin Deprem Suçları Soruşturma Büroları'nın kurulduğunu söyledi. Oktay, önceki akşam, "Şu ana kadar 10 ilde depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edilmiş 131 şüpheliden biri tutuklanmış, 113'ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" açıklaması yaptı.

        800 TL'LİK KİRA 4 BİN TL'YE ÇIKTI
        Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından deprem bölgesindeki vatandaşlar Elazığ'a akın etti. Vatandaşların özellikle TOKİ konutlarını tercih etmesinin ardından yine devreye giren fırsatçılar, 800 lira olan kira fiyatlarını 4 bin liraya kadar çıkardı. İnsafsızca artışlar vatandaşların büyük tepkisini çekti. Elazığ Valiliği de konuyla ilgili çalışma başlattı.

        BİSKÜVİ 40 TL
        Fırsatçılar hem deprem bölgesinde hem de çevresinde ortaya çıkarken, yakalananlara ceza veriliyor. Adana- Niğde arasındaki bir tesiste bisküvilerin ortalama 40 lira seviyesinde satışa sunulduğu belirtildi. Tepki yağdı.

        171 BİN BİNA İNCELENDİ
        10 ilde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "171 bin 882 bina incelendi, 1 milyon bağımsız bölümün hasar tespitini yaptık. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" diye konuştu. 122 bin 279 yapıdaki 729 bin 435 bağımsız bölümün de az hasarlı ve hasarsız olduğunun tespitini yaptıklarını vurgulayan Kurum, şunları söyledi: "Hasarsız ve az hasarlı yapılardaki vatandaşlarımız e-Devlet'ten ve 'hasartespit.csb. gov.tr' adresinden binalarına ilişkin tespitlerini öğrenebilir."

        MALATYA'YA 10 BİN 500 KİŞİLİK KONTEYNER KENT
        AFAD, Malatya'da, İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki 180 bin metrekarelik alanda konteyner kent yapılmasını kararlaştırdı. 10-15 gün içinde bin 200 konteynerin depremzedelere hizmet vermesi bekleniyor.

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        Haberler Güncel 'En iyi teknoloji, en iyi malzeme' reklamıyla pazarlamıştı! Hatay'daki depremde en çok binası yıkılan şirket oldu
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