'En iyi teknoloji, en iyi malzeme' reklamıyla pazarlamıştı! Hatay'daki depremde en çok binası yıkılan şirket oldu

Hatay'da inşa ettiği konutları 'En iyi teknoloji, en iyi malzeme' reklamıyla pazarlayan Öz Burak İnşaat, depremde en çok binası yıkılan şirketlerin arasında yer aldı. Hikmet Günsay'a ait şirketin yaptığı 10 binanın çöktüğü belirtildi. Atilla Eren Apartmanı, Hikmet Günsay Apartmanı, Akademi City, Elçiler Apartmanı, Buket Apartmanı, Alya Apartmanı'ndan geriye moloz yığınından başka bir şey kalmadı.
İLKOKUL MEZUNU
Bir röportajında ilkokul mezunu olduğunu belirten Günsay'ın şirketinin 2017'de rezidans işine girince çektiği reklam filminde, Antakya'nın havadan görüntüsüne, yapılan inşaatlar etiketlenmiş. Sloganı da şöyle olmuş: 'En iyi teknolojiyi en iyi malzeme ile buluşturup yaşlanılacak konut yapıyoruz.'
ZEMİN DA'YAN'MADI
Kahramanmaraş'ın Gölbaşı ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Kayı Apartmanı, iki depremin etkisiyle temelinden çıkarak tek parça halinde arkaya doğru yan yattı. Temel bölümünden itibaren adeta bulunduğu yerden kopan apartmanın genel durumunda ise büyük bir yıkım görülmedi. Binanın dip kısmında 4 metre genişliğinde, 3 metre derinliğinde ve 20 metre uzunluğunda yarık oluştu. Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Sinan Cansız, "Zemin etüdünden kaynaklanan hata. Zemin sağlamlaştırması yapılmazsa bu şekilde devrilme olabilir" yorumu yaptı.