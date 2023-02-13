'En iyi teknoloji, en iyi malzeme' reklamıyla pazarlamıştı! Hatay'daki depremde en çok binası yıkılan şirket oldu





44 BİNA YAPTIK, 4'Ü ÇÖKTÜ, VİCDANIM RAHAT

Adıyaman'da yıkılan binaların 2 müteahhidi Sevilay Karakuş ve Yavuz Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne götürülürken konuşan Yavuz Karakuş, "44 bina yaptım, 4'ü çöktü. Her şeyi usulüne göre yaptım, vicdanım rahat" dedi.



131 KİŞİYE SORUŞTURMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremden etkilenen 10 ilde Adalet Bakanlığı'nca ölüm ve yaralanmalara ilişkin Deprem Suçları Soruşturma Büroları'nın kurulduğunu söyledi. Oktay, önceki akşam, "Şu ana kadar 10 ilde depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edilmiş 131 şüpheliden biri tutuklanmış, 113'ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" açıklaması yaptı.



800 TL'LİK KİRA 4 BİN TL'YE ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından deprem bölgesindeki vatandaşlar Elazığ'a akın etti. Vatandaşların özellikle TOKİ konutlarını tercih etmesinin ardından yine devreye giren fırsatçılar, 800 lira olan kira fiyatlarını 4 bin liraya kadar çıkardı. İnsafsızca artışlar vatandaşların büyük tepkisini çekti. Elazığ Valiliği de konuyla ilgili çalışma başlattı.



BİSKÜVİ 40 TL

Fırsatçılar hem deprem bölgesinde hem de çevresinde ortaya çıkarken, yakalananlara ceza veriliyor. Adana- Niğde arasındaki bir tesiste bisküvilerin ortalama 40 lira seviyesinde satışa sunulduğu belirtildi. Tepki yağdı.



171 BİN BİNA İNCELENDİ

10 ilde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "171 bin 882 bina incelendi, 1 milyon bağımsız bölümün hasar tespitini yaptık. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" diye konuştu. 122 bin 279 yapıdaki 729 bin 435 bağımsız bölümün de az hasarlı ve hasarsız olduğunun tespitini yaptıklarını vurgulayan Kurum, şunları söyledi: "Hasarsız ve az hasarlı yapılardaki vatandaşlarımız e-Devlet'ten ve 'hasartespit.csb. gov.tr' adresinden binalarına ilişkin tespitlerini öğrenebilir."



MALATYA'YA 10 BİN 500 KİŞİLİK KONTEYNER KENT

AFAD, Malatya'da, İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki 180 bin metrekarelik alanda konteyner kent yapılmasını kararlaştırdı. 10-15 gün içinde bin 200 konteynerin depremzedelere hizmet vermesi bekleniyor.

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