Washington Post deprem ile ilgili çarpıcı bir habere imza attı! Sarsıntıda ortaya çıkan enerji...

MUCİZELER PEŞ PEŞE

THE GUARDİAN: Enka dan sağ çıkartılanlar, Türki ye'yi umutlandırıyor. Peş peşe mucizeler oluyor.

THE SUN: Bilanço ağırlaşıyor. Ama umut var.

NEW YORK TIMES: Birçok ülke Türkiye için seferber oldu.

EL PAİS: BM üyesi tüm ülkeler, Türkiye'ye katkı sağlamak istiyor.

CORRİERE DELLA SERA: Tarihin en şiddetli depremi herkesi korkuttu. 6. günde de enkazdan sağ çıkanlar oldu. Mucizeler umutlandırıyor...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN