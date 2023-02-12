Washington Post deprem ile ilgili çarpıcı bir habere imza attı! Sarsıntıda ortaya çıkan enerji...

Amerikan Washington Post gazetesinin aktardığına göre, depremlerin yıkıcılığında altyapı sorunları kadar deprem sırasındaki sismik aktivite ve açığa çıkan enerji de etkili oluyor. Gazeteye göre, deprem büyüklüğünü kaydetmek bilim insanlarına ölçek hakkında bir fikir veriyor! Ancak bu doğa olaylarının serbest bıraktığı enerji, onların ne kadar ölümcül oduğunu kanıtlıyor. Kahramanmaraş merkezli felaket de son 365 günde dünyadaki depremler sonucu açığa çıkan toplam enerjinin yüzde 26'sına karşılık geliyor.
DÜNYA BÖYLESİNİ GÖRMEDİ
Yani başlı başına Türkiye'deki çifte deprem, 1 yılda açığa çıkan yeraltı enerjilerin 4'te birinin bir günde açığa çıkmasını sağladı. Türkiye'deki iki depremin açığa çıkardığı enerji, son 3 ayda dünyada kaydedilen tüm depremlerde açığa çıkan enerjilerin toplamından bile daha fazla olarak hesaplandı. 7.7 büyüklüğündeki deprem, 30 petajoule olarak ölçüldü. 2010'da 300 bin kişinin öldüğü 7.0'lık Haiti depreminin açığa çıkardığı enerji sadece 2.1 petajoule olarak ölçülmüştü. 30 petajul ise 774 bin evin 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak güçte. 5 binden fazla Boeing uçağın deposu da bu enerjiyle tam olarak doldurulabiliyor.
MUCİZELER PEŞ PEŞE
THE GUARDİAN: Enka dan sağ çıkartılanlar, Türki ye'yi umutlandırıyor. Peş peşe mucizeler oluyor.
THE SUN: Bilanço ağırlaşıyor. Ama umut var.
NEW YORK TIMES: Birçok ülke Türkiye için seferber oldu.
EL PAİS: BM üyesi tüm ülkeler, Türkiye'ye katkı sağlamak istiyor.
CORRİERE DELLA SERA: Tarihin en şiddetli depremi herkesi korkuttu. 6. günde de enkazdan sağ çıkanlar oldu. Mucizeler umutlandırıyor...