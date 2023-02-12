Washington Post deprem ile ilgili çarpıcı bir habere imza attı! Sarsıntıda ortaya çıkan enerji...





DÜNYA BÖYLESİNİ GÖRMEDİ

Yani başlı başına Türkiye'deki çifte deprem, 1 yılda açığa çıkan yeraltı enerjilerin 4'te birinin bir günde açığa çıkmasını sağladı. Türkiye'deki iki depremin açığa çıkardığı enerji, son 3 ayda dünyada kaydedilen tüm depremlerde açığa çıkan enerjilerin toplamından bile daha fazla olarak hesaplandı. 7.7 büyüklüğündeki deprem, 30 petajoule olarak ölçüldü. 2010'da 300 bin kişinin öldüğü 7.0'lık Haiti depreminin açığa çıkardığı enerji sadece 2.1 petajoule olarak ölçülmüştü. 30 petajul ise 774 bin evin 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak güçte. 5 binden fazla Boeing uçağın deposu da bu enerjiyle tam olarak doldurulabiliyor.