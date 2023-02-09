Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depremin etkisiyle yıkılan Hatay'daki Güçlü Bahçe City'i yapan isimden şok sözler: 5 bin konuttan 2 bloğun yıkılması normal

Enkazda kalan kişiler sosyal medyadan yardım istedi. Bu siteyi yapan Ser-al İnşaat'ın sahibi Servet Altaş'ın yaptığı başka birçok binanın da yıkıldığı iddia edildi. Milliyet'te yer alan habere göre, Telefonla ilk aramamızda Altaş, iddialara karşılık "Sosyal medyaya itibar etmiyorum. Bunların üzerine de konuşmak istemiyorum" yanıtı vererek telefonu yüzümüze kapattı. Bu konuşmanın ardından kendisi bizi arayarak, şu açıklamayı yaptı:
'ŞEHİR SİLİNDİ'
"Şu anda enkaz altındakilere yardım çalışmalarındayım. Sırf haber üretmek için yapılıyorsa yazıklar olsun. Burada bir adı olan şehir silindi. Venüs Gold sitesinde cam kırılmadı. Mars Sitesi'nde cam kırılmadı. Bunları yazanlar kim? Güçlü Bahçe City'de 2 blok çöktü, diğer 3 blok ayakta. Yani zaten depremin vuruş şekli, fay hatlarının oluşu, geçişi buna bir şey dayanmaz ki. Şehir yerle bir oldu.
Güçlü Bahçe City'nin yanında şu anda devam eden proje devrildi, yerle bir oldu. Benim kendi oturduğum ev de yıkıldı. Ben de dışarıdayım. Bu şehirde 5 bin konut ürettim. Bu 5 bin konuttan, 2 veya 3 blok yıkılmış ise zaten böyle 8 civarındaki bir depreme karşı yıkılması normal.