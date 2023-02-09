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    • Güncel
    • 09.02.2023 08:03
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    • 09.02.2023 08:11
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    Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depremin etkisiyle yıkılan Hatay'daki Güçlü Bahçe City'i yapan isimden şok sözler: 5 bin konuttan 2 bloğun yıkılması normal

    Kahramanmaraş’taki 7,7’lik deprem en çok Hatay’ı vurdu. Hatay’da birçok bina yerle bir oldu. Bunlardan biri de “Güçlü Bahçe City”. Söz konusu 5 bloklu sitenin 2 bloğu çöktü. Siteyi yapan Ser-al İnşaat’ın sahibi Servet Altaş, “Bu 5 bin konuttan, 2 veya 3 blok yıkılmış ise zaten böyle 8 civarındaki bir depreme karşı yıkılması normal” ifadeleriyle kendisini savundu.

    Şok sözler: 5 bin konuttan 2 bloğun yıkılması normal

    Enkazda kalan kişiler sosyal medyadan yardım istedi. Bu siteyi yapan Ser-al İnşaat'ın sahibi Servet Altaş'ın yaptığı başka birçok binanın da yıkıldığı iddia edildi. Milliyet'te yer alan habere göre, Telefonla ilk aramamızda Altaş, iddialara karşılık "Sosyal medyaya itibar etmiyorum. Bunların üzerine de konuşmak istemiyorum" yanıtı vererek telefonu yüzümüze kapattı. Bu konuşmanın ardından kendisi bizi arayarak, şu açıklamayı yaptı:

    'ŞEHİR SİLİNDİ'
    "Şu anda enkaz altındakilere yardım çalışmalarındayım. Sırf haber üretmek için yapılıyorsa yazıklar olsun. Burada bir adı olan şehir silindi. Venüs Gold sitesinde cam kırılmadı. Mars Sitesi'nde cam kırılmadı. Bunları yazanlar kim? Güçlü Bahçe City'de 2 blok çöktü, diğer 3 blok ayakta. Yani zaten depremin vuruş şekli, fay hatlarının oluşu, geçişi buna bir şey dayanmaz ki. Şehir yerle bir oldu.

    Güçlü Bahçe City'nin yanında şu anda devam eden proje devrildi, yerle bir oldu. Benim kendi oturduğum ev de yıkıldı. Ben de dışarıdayım. Bu şehirde 5 bin konut ürettim. Bu 5 bin konuttan, 2 veya 3 blok yıkılmış ise zaten böyle 8 civarındaki bir depreme karşı yıkılması normal.

        Bunlar yıkılacak. Şu an devam eden projemiz var, 15 katlı. Binada hiçbir hasar yoktur. Kentsel dönüşümü ilk başlatan Venüs dediğiniz projenin ne olduğunu biliyor musunuz? Çevre ve Şehircilik Bakanlık onaylı kentsel dönüşümlü tek proje ve hepsi ayakta."

        'OĞLUMU KURTARDIM'
        Duvarı çatlamış olan bir sürü binaları da olduğunu söyleyen Altaş, "Yıkılan yok. Zirve sitesi 5 blok 256 daire. Duvarları patlamış, dökülmüş, çatlamış, yıkılan yok, hiçbir şey yok. Can kaybı da yok, bir tane bile. Güçlü Bahçe City'de can kaybı var maalesef. Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Bu şehrin tamamı enkaz. Güçlü Bahçe en son yıkılacak sitelerden birisiydi. Benim kendi oğlum Güçlü Bahçe'de oturuyordu, enkaz altında kaldı, oğlumu ben enkazdan çıkardım" dedi.
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        Haberler Güncel Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depremin etkisiyle yıkılan Hatay'daki Güçlü Bahçe City'i yapan isimden şok sözler: 5 bin konuttan 2 bloğun yıkılması normal
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