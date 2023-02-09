Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depremin etkisiyle yıkılan Hatay'daki Güçlü Bahçe City'i yapan isimden şok sözler: 5 bin konuttan 2 bloğun yıkılması normal

'ŞEHİR SİLİNDİ'

"Şu anda enkaz altındakilere yardım çalışmalarındayım. Sırf haber üretmek için yapılıyorsa yazıklar olsun. Burada bir adı olan şehir silindi. Venüs Gold sitesinde cam kırılmadı. Mars Sitesi'nde cam kırılmadı. Bunları yazanlar kim? Güçlü Bahçe City'de 2 blok çöktü, diğer 3 blok ayakta. Yani zaten depremin vuruş şekli, fay hatlarının oluşu, geçişi buna bir şey dayanmaz ki. Şehir yerle bir oldu.