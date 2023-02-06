Son dakika: Kahramanmaraş'taki 7,7'lik deprem Adıyaman'ı da vurdu! Tayin olduğu gece depreme yakalandı

Yaralı depremzedelerin İstanbul'a getirildiğini duyan ve deprem bölgesinde yakınları olanlar, sevdiklerinden bir haber alma umuduyla hastanelere koştu.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ilk etapta getirilen 11 yaralı içinde kendi yakınlarının olup olmadığını öğrenmeye çalışan vatandaşlar, her gelen ambulansı umutla izledi.
Tayini Adıyaman'a çıktığı gece depreme yakalanan iki yıllık çevik kuvvet polisi Servet Çelik'in (42) yakını Ahmet Oruç ile Adıyaman'a tur rehberi olarak giden ve kendisinden haber alınamayan Çiğdem Şimşek'in (30) kuzeni Dilgeş Sarıbulak, umutlu bekleyişlerini anlattı.