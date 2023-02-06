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    • Güncel
    • 06.02.2023 21:10
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    • 06.02.2023 21:10
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    İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle metro seferleri uzatıldı

    Son dakika haberi | İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle metro seferleri gece 02.00'ye kadar uzatıldı. Açıklama Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapıldı.

    İstanbul’da metro seferleri uzatıldı

    İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle metro seferlerinin gece 02.00'a kadar uzatıldığı bildirildi. İstanbul'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle metro seferlerinin gece 02.00'a kadar uzatıldığı bildirildi. Metro İstanbul'un twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Olumsuz hava şartları nedeni ile bu akşam M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mecidiyeköy, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda seferlerimiz 02.00'a kadar uzatılmıştır" denildi.

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    Haberler Güncel İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle metro seferleri uzatıldı
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