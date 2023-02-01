Türkiye Yüzyılı Zirvesi Turkuvaz’da

Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği 'Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri' yarın Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajıyla katılacağı zirveye; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci doğrudan katılacak. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve Çevre Bakanı Murat Kurum'un video mesajla birer konuşma yapacağı zirvenin ardından gerçekleştirilecek A Para Sohbetleri ise Hazine Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin katılımıyla yapılacak.
Başkan Erdoğan'ın video mesajıyla başlayacak zirvede, Yeni Yüzyıl'ın Sanayisi, Yeni Yüzyıl'ın Savunması, Yeni Yüzyıl'ın Tarımı, Yeni Yüzyıl'ın Altyapısı, Yeni Yüzyıl'ın Enerjisi ve Yeni Yüzyıl'ın Gayrimenkulü panelleri sektörlerinin önde gelen isimleriyle yapılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajıyla katılacağı zirveye; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci doğrudan katılacak. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve Çevre Bakanı Murat Kurum'un video mesajla birer konuşma yapacağı zirvenin ardından gerçekleştirilecek A Para Sohbetleri ise Hazine Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin katılımıyla yapılacak.
Başkan Erdoğan'ın video mesajıyla başlayacak zirvede, Yeni Yüzyıl'ın Sanayisi, Yeni Yüzyıl'ın Savunması, Yeni Yüzyıl'ın Tarımı, Yeni Yüzyıl'ın Altyapısı, Yeni Yüzyıl'ın Enerjisi ve Yeni Yüzyıl'ın Gayrimenkulü panelleri sektörlerinin önde gelen isimleriyle yapılacak.