Ankara’ya yeni cazibe merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan ve en köklü mahallelerinden olan "Saraçoğlu'nu Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi" alanında incelemelerde bulundu.
Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kurum, "Ankaralılar için bir hayaldi o hayali gerçekleştiriyoruz. Nisan'da, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkiye Yüzyılı'nda, Ankara'mıza Saraçoğlu Mahallesini kazandırmış olacağız" dedi. Saraçoğlu mahallesi projesiyle ilgili muhalefetin eleştirilerine de yanıt veren Bakan Kurum, "Eleştirenler bu proje bittiğinde burayı gördüklerinde şaşıracak, özeleştiri yapacak" diye konuştu.
Projeye ilişkin bilgi veren Kurum, "Burada tüm tescilli eserleri koruduk. Bir tane ağacımıza zarar vermedik. Yeni ağaçlar ekledik. İçine 2 bin metrekarelik bir gölet tasarlandı. Projemiz bitme aşamasına geldi. İçinde ticari ünitelerin, ofislerin olduğu, konutlarıyla ve yaşam alanıyla ile birlikte Ankara'nın bir cazibe merkezi olacak" ifadesini kullandı.
44 BİN METREKARESİ YEŞİL ALAN
Her aşamasında Kültür Varlıkları Kurulu'nun onayının alındığı proje 125 bin metrekarelik bir alanda hayata geçiriliyor. 44 bin metrekarelik bölümü ise yeşil alan olacak. Restorasyon kapsamında bölgede bulunan 210 adet anıt ağacın hepsi korundu. Buna ek olarak 3 bini aşkın yeni ağaç dikiliyor. Eski dere yatağı canlandırılarak, bir biyolojik gölet yapılıyor ve bu gölet çevresinde rekreasyon, kültür-sanat etkinlik alanlarıyla şehrin merkezinde 7/24 canlı aktif bir yaşam alanı inşa ediliyor. Açık AVM ve bir gençlik merkezi ile kütüphane de yapılacak.
Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kurum, "Ankaralılar için bir hayaldi o hayali gerçekleştiriyoruz. Nisan'da, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkiye Yüzyılı'nda, Ankara'mıza Saraçoğlu Mahallesini kazandırmış olacağız" dedi. Saraçoğlu mahallesi projesiyle ilgili muhalefetin eleştirilerine de yanıt veren Bakan Kurum, "Eleştirenler bu proje bittiğinde burayı gördüklerinde şaşıracak, özeleştiri yapacak" diye konuştu.
Projeye ilişkin bilgi veren Kurum, "Burada tüm tescilli eserleri koruduk. Bir tane ağacımıza zarar vermedik. Yeni ağaçlar ekledik. İçine 2 bin metrekarelik bir gölet tasarlandı. Projemiz bitme aşamasına geldi. İçinde ticari ünitelerin, ofislerin olduğu, konutlarıyla ve yaşam alanıyla ile birlikte Ankara'nın bir cazibe merkezi olacak" ifadesini kullandı.
44 BİN METREKARESİ YEŞİL ALAN
Her aşamasında Kültür Varlıkları Kurulu'nun onayının alındığı proje 125 bin metrekarelik bir alanda hayata geçiriliyor. 44 bin metrekarelik bölümü ise yeşil alan olacak. Restorasyon kapsamında bölgede bulunan 210 adet anıt ağacın hepsi korundu. Buna ek olarak 3 bini aşkın yeni ağaç dikiliyor. Eski dere yatağı canlandırılarak, bir biyolojik gölet yapılıyor ve bu gölet çevresinde rekreasyon, kültür-sanat etkinlik alanlarıyla şehrin merkezinde 7/24 canlı aktif bir yaşam alanı inşa ediliyor. Açık AVM ve bir gençlik merkezi ile kütüphane de yapılacak.